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Курс юаня в начале торгов растет на 7 копеек

Курс юаня в начале торгов растет на 7 копеек - 27.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов растет на 7 копеек

Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет на 7 копеек - до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:34+0300

2026-08-27T10:34+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет на 7 копеек - до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 10.00 мск рос на 7 копеек относительно предыдущего закрытия - до 12,67 рубля.

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рынок, юань, рубль, торги, валюта