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Курс юаня в начале торгов растет на 7 копеек
Курс юаня в начале торгов растет на 7 копеек - 27.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов растет на 7 копеек
Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет на 7 копеек - до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:34+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет на 7 копеек - до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 10.00 мск рос на 7 копеек относительно предыдущего закрытия - до 12,67 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, валюта
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Торги, валюта
Курс юаня в начале торгов растет на 7 копеек
Курс юаня в начале торгов четверга вырос на 7 копеек - до 12,67 рубля