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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,81 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,81 рубля - 27.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,81 рубля
Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,81 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:15+0300
2026-08-27T19:15+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подскочил на 22 копейки, закрыв торги на отметке 12,81 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,81 рубля
Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,81 рубля, закрывшись ростом на 22 копейки