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Аэропорт Владивостока готов к приему гостей и участников ВЭФ-2026 - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт Владивостока готов к приему гостей и участников ВЭФ-2026
Аэропорт Владивостока готов к приему гостей и участников ВЭФ-2026 - 28.08.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Владивостока готов к приему гостей и участников ВЭФ-2026
Международный аэропорт Владивосток готов к приему гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), более 630 рейсов на прилет и вылет... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
бизнес
владивосток
приморье
росконгресс
вэф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивосток готов к приему гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), более 630 рейсов на прилет и вылет запланировано в дни проведения мероприятия, сообщает фонд "Росконргесс". "Международный аэропорт Владивосток готов к приему гостей и участников XI Восточного экономического форума... Предварительный план полетов с 1 по 7 сентября включает в себя более 630 рейсов на прилет и на вылет, в том числе рейсы бизнес-авиации", - говорится в сообщении. В фонде уточнили, что в авиагавани Приморья проведены все необходимые мероприятия: работают пункты аккредитации делегатов форума, группы волонтеров, а также размещена необходимая навигация. Пиковыми днями обслуживания гостей в аэропорту Владивостока, по данным "Росконгресса", станут 2 и 3 сентября. "Мы заранее подготовились к приему участников ключевого международного делового события... Это позволяет оперативно координировать работу всех задействованных подразделений и обеспечить безопасное и качественное обслуживание участников мероприятия", – приводятся в сообщении слова гендиректора международного аэропорта Владивосток Дениса Чмутова. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, владивосток, приморье, росконгресс, вэф
Бизнес, Владивосток, Приморье, Росконгресс, ВЭФ
10:16 28.08.2026
 
Аэропорт Владивостока готов к приему гостей и участников ВЭФ-2026

"Росконгресс": аэропорт Владивостока готов к приему гостей и участников ВЭФ-2026

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивосток готов к приему гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), более 630 рейсов на прилет и вылет запланировано в дни проведения мероприятия, сообщает фонд "Росконргесс".
"Международный аэропорт Владивосток готов к приему гостей и участников XI Восточного экономического форума... Предварительный план полетов с 1 по 7 сентября включает в себя более 630 рейсов на прилет и на вылет, в том числе рейсы бизнес-авиации", - говорится в сообщении.
В фонде уточнили, что в авиагавани Приморья проведены все необходимые мероприятия: работают пункты аккредитации делегатов форума, группы волонтеров, а также размещена необходимая навигация.
Пиковыми днями обслуживания гостей в аэропорту Владивостока, по данным "Росконгресса", станут 2 и 3 сентября.
"Мы заранее подготовились к приему участников ключевого международного делового события... Это позволяет оперативно координировать работу всех задействованных подразделений и обеспечить безопасное и качественное обслуживание участников мероприятия", – приводятся в сообщении слова гендиректора международного аэропорта Владивосток Дениса Чмутова.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесВладивостокПриморьеРосконгрессВЭФ
 
 
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