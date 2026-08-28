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Аналитики оценили вероятность роста индекса Мосбиржи

Аналитики оценили вероятность роста индекса Мосбиржи - 28.08.2026, ПРАЙМ

Аналитики оценили вероятность роста индекса Мосбиржи

Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост по итогам торгов пятницы на фоне позитивного сочетания дешевеющего рубля и сильных финансовых отчетов... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:57+0300

2026-08-28T19:57+0300

2026-08-28T19:57+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост по итогам торгов пятницы на фоне позитивного сочетания дешевеющего рубля и сильных финансовых отчетов компаний, особо выделились тяжеловесные бумаги "Лукойла", следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,03% - до 2114,93 пункта, индекс РТС – на 1,45%, до 778,32 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,29%, до 755,23 пункта. За рабочую неделю основной индекс Мосбиржи снизился на 0,94%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дешевел на 0,66% - до 87,94 доллара за баррель. Внешний фон Российский рынок акций в пятницу поначалу продолжал восходящее движение четверга, однако вскоре стал быстро сдавать позиции, а в середине торгов фондовые индикаторы перешли к активному восстановлению и обновили дневные вершины, выйдя в хороший плюс, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Многие воздерживаются от покупок акций или продают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Некоторое время давление на индекс Мосбиржи оказывало укрепление рубля. Правда, он быстро растерял все достижения сессии. Однако нефтяные цены в середине наших торгов ощутимо откатились от дневных вершин", - говорит эксперт. Продовольственная инфляция на мировом рынке и постепенная нормализация судоходства через Ормузский пролив формируют разнонаправленный внешний фон для экспортеров и для инфляционной картины внутри страны, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Из-за высокой геополитической неопределенности наблюдается интерес к защитным инструментам и переток средств с фондового рынка на депозиты. Тем не менее, новый импульс вниз не формируется на фоне сильной перепроданности. Играют роль и поддерживающие факторы, такие как ослабление рубля… и высокая (относительно прогнозов на начало года) нефть", - отметил Андрей Алексеев из УК "Первая". Лидеры и аутсайдеры Дополнительным драйвером роста всего рынка выступили позитивные финансовые отчеты некоторых компаний, опубликованные в пятницу. Особенно это касается такого индексного тяжеловеса, как "Лукойл" (+6,1%), отмечает Бабин. Также в лидерах роста - акции "Юнипро" (+4,98%), "Магнита" (+4,48%), "Сегежи" (+4,39%), "Газпром нефти" (+3,33%), "Татнефти" (+2,44%). В аутсайдерах в связи с фиксацией прибыли после публикации сильных финансовых результатов за первое полугодие оказался Московский кредитный банк (-3,2%), отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Global. Также заметно снизились акции "Самолета" (−3,35%), "Инарктики" (−3,2%), "Полюса" (−3,2%), ЛСР (−3,05%), "Икс 5" (−2,75%). Прогнозы Рабочий диапазон индекса Мосбиржи на начало следующей недели — 2060–2130 пунктов, прогнозирует Силаев. "Учитывая, что у нас сохраняется стремление найти поводы для более устойчивой восходящей коррекции, если на выходных не произойдет какого-то серьезного негатива, а в начале понедельника информационный фон будет хотя бы нейтральным, индекс Мосбиржи способен продолжить подъем к ближайшему сопротивлению, которое находится в районе 2150 пунктов", - ожидает Бабин.

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рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс, россия