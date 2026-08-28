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Саудовская Аравия стала единственной страной G20, сократившей экспорт - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия стала единственной страной G20, сократившей экспорт
Саудовская Аравия стала единственной страной G20, сократившей экспорт - 28.08.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия стала единственной страной G20, сократившей экспорт
Саудовская Аравия стала единственной страной среди государств "Большой двадцатки", сократившей экспорт во втором квартале по отношению к первому - снижение... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:32+0300
2026-08-28T14:40+0300
нефть
саудовская аравия
индия
южная корея
оэср
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Саудовская Аравия стала единственной страной среди государств "Большой двадцатки", сократившей экспорт во втором квартале по отношению к первому - снижение составило сразу 10%, следует из документа аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом согласно отчету главного статистического управления королевства (GASTAT), проанализированному ранее РИА Новости, показатель составил 286 миллиардов риалов (около 76 миллиарда долларов). А нефтяная составляющая сократилась чуть сильнее - до 203 миллиардов риалов (около 54 миллиарда долларов). Доля доходов от нефти в общем экспорте таким образом снизилась до 71,1% с 72,7% в первом квартале. Сильнее всего поставки своих товаров на внешние рынки нарастили Индия (на 20,4%), Южная Корея (на 19,3%) и Канада (на 13,5%). А в импорте отрицательную динамику продемонстрировали две страны: та же Саудовская Аравия - на 1,6%, и Турция - на 0,6%. В целом товарная торговля стран G20 ускорилась в рассматриваемом квартале. В пересчете на доллары рост импорта по сравнению с предшествовавшим кварталом заметно ускорился - до 6,7% с 5,2% , что отражает значительное увеличение импорта в ряде стран. А рост экспорта товаров стран G20 в целом оставался стабильным и составил 5,9% (5,7% кварталом ранее).
саудовская аравия
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нефть, саудовская аравия, индия, южная корея, оэср
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИНДИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ОЭСР
14:32 28.08.2026 (обновлено: 14:40 28.08.2026)
 
Саудовская Аравия стала единственной страной G20, сократившей экспорт

ОЭСР: Саудовская Аравия стала единственной страной G20, сократившей экспорт во II квартале

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Саудовская Аравия стала единственной страной среди государств "Большой двадцатки", сократившей экспорт во втором квартале по отношению к первому - снижение составило сразу 10%, следует из документа аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
При этом согласно отчету главного статистического управления королевства (GASTAT), проанализированному ранее РИА Новости, показатель составил 286 миллиардов риалов (около 76 миллиарда долларов). А нефтяная составляющая сократилась чуть сильнее - до 203 миллиардов риалов (около 54 миллиарда долларов). Доля доходов от нефти в общем экспорте таким образом снизилась до 71,1% с 72,7% в первом квартале.
Сильнее всего поставки своих товаров на внешние рынки нарастили Индия (на 20,4%), Южная Корея (на 19,3%) и Канада (на 13,5%). А в импорте отрицательную динамику продемонстрировали две страны: та же Саудовская Аравия - на 1,6%, и Турция - на 0,6%.
В целом товарная торговля стран G20 ускорилась в рассматриваемом квартале. В пересчете на доллары рост импорта по сравнению с предшествовавшим кварталом заметно ускорился - до 6,7% с 5,2% , что отражает значительное увеличение импорта в ряде стран. А рост экспорта товаров стран G20 в целом оставался стабильным и составил 5,9% (5,7% кварталом ранее).
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИНДИЯЮЖНАЯ КОРЕЯОЭСР
 
 
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