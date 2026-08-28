https://1prime.ru/20260828/aravija-872772676.html

Саудовская Аравия стала единственной страной G20, сократившей экспорт

Саудовская Аравия стала единственной страной G20, сократившей экспорт - 28.08.2026, ПРАЙМ

Саудовская Аравия стала единственной страной G20, сократившей экспорт

Саудовская Аравия стала единственной страной среди государств "Большой двадцатки", сократившей экспорт во втором квартале по отношению к первому - снижение... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T14:32+0300

2026-08-28T14:32+0300

2026-08-28T14:40+0300

нефть

саудовская аравия

индия

южная корея

оэср

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872772676.jpg?1787917242

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Саудовская Аравия стала единственной страной среди государств "Большой двадцатки", сократившей экспорт во втором квартале по отношению к первому - снижение составило сразу 10%, следует из документа аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом согласно отчету главного статистического управления королевства (GASTAT), проанализированному ранее РИА Новости, показатель составил 286 миллиардов риалов (около 76 миллиарда долларов). А нефтяная составляющая сократилась чуть сильнее - до 203 миллиардов риалов (около 54 миллиарда долларов). Доля доходов от нефти в общем экспорте таким образом снизилась до 71,1% с 72,7% в первом квартале. Сильнее всего поставки своих товаров на внешние рынки нарастили Индия (на 20,4%), Южная Корея (на 19,3%) и Канада (на 13,5%). А в импорте отрицательную динамику продемонстрировали две страны: та же Саудовская Аравия - на 1,6%, и Турция - на 0,6%. В целом товарная торговля стран G20 ускорилась в рассматриваемом квартале. В пересчете на доллары рост импорта по сравнению с предшествовавшим кварталом заметно ускорился - до 6,7% с 5,2% , что отражает значительное увеличение импорта в ряде стран. А рост экспорта товаров стран G20 в целом оставался стабильным и составил 5,9% (5,7% кварталом ранее).

саудовская аравия

индия

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, индия, южная корея, оэср