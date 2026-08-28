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Колумбийская Avianca возобновит рейсы из Боготы в Каракас и Маракайбо - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Колумбийская Avianca возобновит рейсы из Боготы в Каракас и Маракайбо
Колумбийская Avianca возобновит рейсы из Боготы в Каракас и Маракайбо - 28.08.2026, ПРАЙМ
Колумбийская Avianca возобновит рейсы из Боготы в Каракас и Маракайбо
Колумбийская авиакомпания Avianca с 28 августа начнет выполнять прямые ежедневные рейсы из Боготы в Маракайбо, а с 1 сентября возобновит ежедневные рейсы в... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:02+0300
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венесуэла
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МЕХИКО, 28 авг - ПРАЙМ. Колумбийская авиакомпания Avianca с 28 августа начнет выполнять прямые ежедневные рейсы из Боготы в Маракайбо, а с 1 сентября возобновит ежедневные рейсы в Каракас, говорится в уведомлении компании, опубликованном радиостанцией Caracol. "Avianca объявляет об укреплении сообщения между Колумбией и Венесуэлой с возобновлением ключевых услуг и новыми рейсами в соседнюю страну", - говорится в документе. Согласно опубликованной таблице, рейс Богота-Каракас будет выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320 около полуночи, обратно борт будет отправляться в 04.00 и прибывать в Боготу в 05.00. Возобновление маршрута запланировано на 1 сентября. С 28 августа авиакомпания также открывает ежедневный прямой маршрут между Боготой и Маракайбо. Avianca в настоящий момент выполняет ежедневные прямые рейсы между Боготой и Валенсией. Венесуэлу 24 июня потрясли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом в 39 секунд. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб жилой и транспортной инфраструктуре страны. Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, обслуживающий Каракас, после землетрясений был закрыт для обычных пассажирских перевозок. Большинство международных рейсов были перенаправлены в аэропорты Валенсии, Барселоны, Баркисимето, Маракайбо и Порламара. С 5 августа Майкетия возобновила обслуживание грузовой авиации.
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бизнес, венесуэла, колумбия, a320neo
Бизнес, ВЕНЕСУЭЛА, КОЛУМБИЯ, A320neo
21:02 28.08.2026 (обновлено: 21:07 28.08.2026)
 
Колумбийская Avianca возобновит рейсы из Боготы в Каракас и Маракайбо

Авиакомпания Avianca с 28 августа начнет выполнять прямые рейсы из Боготы в Маракайбо

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МЕХИКО, 28 авг - ПРАЙМ. Колумбийская авиакомпания Avianca с 28 августа начнет выполнять прямые ежедневные рейсы из Боготы в Маракайбо, а с 1 сентября возобновит ежедневные рейсы в Каракас, говорится в уведомлении компании, опубликованном радиостанцией Caracol.
"Avianca объявляет об укреплении сообщения между Колумбией и Венесуэлой с возобновлением ключевых услуг и новыми рейсами в соседнюю страну", - говорится в документе.
Согласно опубликованной таблице, рейс Богота-Каракас будет выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320 около полуночи, обратно борт будет отправляться в 04.00 и прибывать в Боготу в 05.00. Возобновление маршрута запланировано на 1 сентября.
С 28 августа авиакомпания также открывает ежедневный прямой маршрут между Боготой и Маракайбо.
Avianca в настоящий момент выполняет ежедневные прямые рейсы между Боготой и Валенсией.
Венесуэлу 24 июня потрясли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом в 39 секунд. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб жилой и транспортной инфраструктуре страны.
Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, обслуживающий Каракас, после землетрясений был закрыт для обычных пассажирских перевозок. Большинство международных рейсов были перенаправлены в аэропорты Валенсии, Барселоны, Баркисимето, Маракайбо и Порламара. С 5 августа Майкетия возобновила обслуживание грузовой авиации.
 
БизнесВЕНЕСУЭЛАКОЛУМБИЯA320neo
 
 
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