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"Военный оброк": в Польше назвали печальное следствие конфликта на Украине - 28.08.2026, ПРАЙМ
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"Военный оброк": в Польше назвали печальное следствие конфликта на Украине
"Военный оброк": в Польше назвали печальное следствие конфликта на Украине - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Военный оброк": в Польше назвали печальное следствие конфликта на Украине
Мир платит военную дань на своих АЗС за конфликты в Иране и на Украине и их эскалацию, пишет ИноСМИ со ссылкой на материал журналиста Анджея Шчещняка для... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:59+0300
2026-08-28T18:59+0300
экономика
мировая экономика
украина
иран
сша
дональд трамп
нефть
россия
дизельное топливо
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Мир платит военную дань на своих АЗС за конфликты в Иране и на Украине и их эскалацию, пишет ИноСМИ со ссылкой на материал журналиста Анджея Шчещняка для польского издания Myśl Polska."В войне, начатой США и Израилем против Ирана, основным инструментом защиты для последнего является Ормузский пролив, который Тегеран удерживает железной рукой, не пуская значительную часть добытых странами Персидского залива нефти и газа на мировые рынки", — отметил он.По его мнению, причиной того, что цены на нефть не взлетели до отметки в 200 долларов, стало вмешательство президента США Дональда Трампа, который заставил крупные банки и спекулянтов отказаться от попыток заработать на этом.Шчещняк добавил, что дизельное топливо сильно подорожало, поскольку удары по нефтеперерабатывающему сектору России, крупнейшего экспортера дизеля, серьезно пошатнули мировой рынок."Каждый раз, вставляя в горловину бензобака заправочный пистолет, мы платим военный оброк. Не за нефть, так за дизель", — подытожил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина
иран
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мировая экономика, украина, иран, сша, дональд трамп, нефть, россия, дизельное топливо
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ИРАН, США, Дональд Трамп, Нефть, РОССИЯ, дизельное топливо
18:59 28.08.2026
 
"Военный оброк": в Польше назвали печальное следствие конфликта на Украине

Myśl Polska: мир платит военную дань на АЗС из-за войн в Иране и на Украине

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Мир платит военную дань на своих АЗС за конфликты в Иране и на Украине и их эскалацию, пишет ИноСМИ со ссылкой на материал журналиста Анджея Шчещняка для польского издания Myśl Polska.
"В войне, начатой США и Израилем против Ирана, основным инструментом защиты для последнего является Ормузский пролив, который Тегеран удерживает железной рукой, не пуская значительную часть добытых странами Персидского залива нефти и газа на мировые рынки", — отметил он.
По его мнению, причиной того, что цены на нефть не взлетели до отметки в 200 долларов, стало вмешательство президента США Дональда Трампа, который заставил крупные банки и спекулянтов отказаться от попыток заработать на этом.
Шчещняк добавил, что дизельное топливо сильно подорожало, поскольку удары по нефтеперерабатывающему сектору России, крупнейшего экспортера дизеля, серьезно пошатнули мировой рынок.
"Каждый раз, вставляя в горловину бензобака заправочный пистолет, мы платим военный оброк. Не за нефть, так за дизель", — подытожил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Порт Джабаль-Али, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
Урок усвоен: страны Персидского залива меняют тактику из-за США, пишут СМИ
18:11
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАИРАНСШАДональд ТрампНефтьРОССИЯдизельное топливо
 
 
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