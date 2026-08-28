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ЕАЭС вызывает большой интерес у многих стран мира, заявил Оверчук

ЕАЭС вызывает большой интерес у многих стран мира, заявил Оверчук - 28.08.2026, ПРАЙМ

ЕАЭС вызывает большой интерес у многих стран мира, заявил Оверчук

Евразийский экономический союз вызывает большой интерес у многих стран мира, включая Китай и страны АСЕАН, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:37+0300

2026-08-28T13:37+0300

2026-08-28T13:37+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз вызывает большой интерес у многих стран мира, включая Китай и страны АСЕАН, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. "ЕАЭС начинает совершенно по-новому восприниматься в мире. Мы видим и интерес со стороны Организации Объединенных Наций. Мы видим интерес со стороны государств, входящих в АСЕАН. Мы видим интерес со стороны Китайской народной республики. С Индией мы ведем переговоры. С Индонезией, крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии, мы подписали соглашение", - заявил вице-премьер на мероприятии в национальном центре "Россия". По его словам, это характеризует стремление ЕАЭС к мирному развитию Евразии. "И все это доказывает, что мы стремимся к тому, чтобы действительно жизнь людей в Евразии становилась качественнее, становилась лучше. Ну и конечно же, в России тоже", - подытожил Оверчук.

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россия, мировая экономика, евразия, китай, индия, алексей оверчук, асеан, еаэс