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Рынок сбыта стран ЕАЭС составляет около 2,5 миллиарда человек - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Рынок сбыта стран ЕАЭС составляет около 2,5 миллиарда человек
Рынок сбыта стран ЕАЭС составляет около 2,5 миллиарда человек - 28.08.2026, ПРАЙМ
Рынок сбыта стран ЕАЭС составляет около 2,5 миллиарда человек
Рынок сбыта стран, входящих в ЕАЭС, составляет порядка 2,5 миллиардов человек, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:47+0300
2026-08-28T13:58+0300
россия
алексей оверчук
еаэс
ес
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рынок сбыта стран, входящих в ЕАЭС, составляет порядка 2,5 миллиардов человек, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. "Назвали рынок 4 миллиарда человек. Я так скромнее оцениваю. Но 2,5 миллиарда – это то, что реально, это то, что у нас сегодня и в копилке есть, то, о чем мы сегодня ведем переговоры, это примерно 2,5 миллиарда человек. То есть это становится реальностью", - заявил вице-премьер, выступая в национальном центре "Россия". По словам замглавы кабмина, никто и не помышлял о таких цифрах в 2014 году, когда готовился договор о Евразийском экономическом союзе. "Мир был другим, и мы тоже были другими. И у многих взгляды были другими, и ожидания от ЕАЭС тоже, наверное, были другими. Может быть, оглядываясь назад сегодня, кто-то был очень наивным и рассматривал ЕАЭС как такую ступеньку сближения с Евросоюзом, кто-то говорил о том, что Россия пытается восстановить Советский Союз", - рассказал он. Оверчук подчеркнул, что ЕАЭС строился вокруг четырех свобод, которые были заложены в его основе: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. "Когда в 2014 году это все было оформлено и соответствующие подписи глав государств под этим договором появились, никто не думал ни о ковиде, ни об СВО, ни о тех геополитических вызовах, которые сегодня в мире существуют, ни о тех глобальных проблемах, они так остро не стояли. Но то, что было заложено тогда, оно показало, что оно действительно работает. И мы прошли и проходим через эти испытания, в том числе с опорой на интеграционные инструменты Евразийского экономического союза", - уточнил зампред кабмина.
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россия, алексей оверчук, еаэс, ес
РОССИЯ, Алексей Оверчук, ЕАЭС, ЕС
13:47 28.08.2026 (обновлено: 13:58 28.08.2026)
 
Рынок сбыта стран ЕАЭС составляет около 2,5 миллиарда человек

Оверчук: рынок сбыта стран, входящих в ЕАЭС, составляет 2,5 миллиарда человек

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рынок сбыта стран, входящих в ЕАЭС, составляет порядка 2,5 миллиардов человек, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Назвали рынок 4 миллиарда человек. Я так скромнее оцениваю. Но 2,5 миллиарда – это то, что реально, это то, что у нас сегодня и в копилке есть, то, о чем мы сегодня ведем переговоры, это примерно 2,5 миллиарда человек. То есть это становится реальностью", - заявил вице-премьер, выступая в национальном центре "Россия".
По словам замглавы кабмина, никто и не помышлял о таких цифрах в 2014 году, когда готовился договор о Евразийском экономическом союзе.
"Мир был другим, и мы тоже были другими. И у многих взгляды были другими, и ожидания от ЕАЭС тоже, наверное, были другими. Может быть, оглядываясь назад сегодня, кто-то был очень наивным и рассматривал ЕАЭС как такую ступеньку сближения с Евросоюзом, кто-то говорил о том, что Россия пытается восстановить Советский Союз", - рассказал он.
Оверчук подчеркнул, что ЕАЭС строился вокруг четырех свобод, которые были заложены в его основе: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
"Когда в 2014 году это все было оформлено и соответствующие подписи глав государств под этим договором появились, никто не думал ни о ковиде, ни об СВО, ни о тех геополитических вызовах, которые сегодня в мире существуют, ни о тех глобальных проблемах, они так остро не стояли. Но то, что было заложено тогда, оно показало, что оно действительно работает. И мы прошли и проходим через эти испытания, в том числе с опорой на интеграционные инструменты Евразийского экономического союза", - уточнил зампред кабмина.
 
РОССИЯАлексей ОверчукЕАЭСЕС
 
 
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