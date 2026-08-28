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Экспорт нефти из Персидского залива восстановился до довоенного уровня - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Экспорт нефти из Персидского залива восстановился до довоенного уровня
Экспорт нефти из Персидского залива восстановился до довоенного уровня - 28.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт нефти из Персидского залива восстановился до довоенного уровня
Нефтяной экспорт из Персидского залива восстановился до двух третей от уровня, который был еще зимой, что может снизить влияние конфликта на Ближнем Востоке на... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:40+0300
2026-08-28T10:40+0300
нефть
ормузский пролив
персидский залив
ближний восток
goldman sachs
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Нефтяной экспорт из Персидского залива восстановился до двух третей от уровня, который был еще зимой, что может снизить влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировые цены на нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на американский инвестиционный банк Goldman Sachs. "Экспорт нефти из Персидского залива восстановился примерно до двух третей довоенного уровня", - говорится в сообщении. Тем самым влияние боевых действий в Иране на мировые цены на нефть может снизиться, говорят данным Goldman Sachs Group Inc. Так, общий объем экспорта нефти и нефтяных продуктов вырос до 15-16 миллионов баррелей в день, чему способствовал рост перевозок через Ормузский пролив, приводит Блумберг мнение аналитиков Goldman Sachs, включая Дана Стрейвена (Daan Struyven) и Юлию Жесткову-Григсби (Yulia Zhestkova Grigsby). При этом он остается ниже на 7-8 миллионов баррелей по сравнению с уровнем до начала ближневосточного конфликта, добавляют они. Как полагают аналитики Goldman Sachs, только один транзит через Ормузский пролив, показатель которого, вероятно близок к оценкам официальных лиц США, составляет от 8 миллионов до 10 миллионов баррелей день, передается в материале агентства. При этом на этой неделе перевозка нефти через Ормузский пролив составила примерно 6-8 миллионов баррелей в день, сказали Блумбергу трейдеры. Агентство отмечает, что экспорт способствует сдерживанию мировых цен на нефть, которые снизились примерно до 89 долларов за баррель с более чем 120 долларов в апреле.
ормузский пролив
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нефть, ормузский пролив, персидский залив, ближний восток, goldman sachs
Нефть, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Goldman Sachs
10:40 28.08.2026
 
Экспорт нефти из Персидского залива восстановился до довоенного уровня

Goldman Sachs: экспорт нефти из Персидского залива восстановился до довоенного уровня

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Нефтяной экспорт из Персидского залива восстановился до двух третей от уровня, который был еще зимой, что может снизить влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировые цены на нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на американский инвестиционный банк Goldman Sachs.
"Экспорт нефти из Персидского залива восстановился примерно до двух третей довоенного уровня", - говорится в сообщении.
Тем самым влияние боевых действий в Иране на мировые цены на нефть может снизиться, говорят данным Goldman Sachs Group Inc.
Так, общий объем экспорта нефти и нефтяных продуктов вырос до 15-16 миллионов баррелей в день, чему способствовал рост перевозок через Ормузский пролив, приводит Блумберг мнение аналитиков Goldman Sachs, включая Дана Стрейвена (Daan Struyven) и Юлию Жесткову-Григсби (Yulia Zhestkova Grigsby).
При этом он остается ниже на 7-8 миллионов баррелей по сравнению с уровнем до начала ближневосточного конфликта, добавляют они.
Как полагают аналитики Goldman Sachs, только один транзит через Ормузский пролив, показатель которого, вероятно близок к оценкам официальных лиц США, составляет от 8 миллионов до 10 миллионов баррелей день, передается в материале агентства. При этом на этой неделе перевозка нефти через Ормузский пролив составила примерно 6-8 миллионов баррелей в день, сказали Блумбергу трейдеры.
Агентство отмечает, что экспорт способствует сдерживанию мировых цен на нефть, которые снизились примерно до 89 долларов за баррель с более чем 120 долларов в апреле.
 
НефтьОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВБЛИЖНИЙ ВОСТОКGoldman Sachs
 
 
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