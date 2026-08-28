https://1prime.ru/20260828/eksport-872760918.html

Экспорт нефти из Персидского залива восстановился до довоенного уровня

Экспорт нефти из Персидского залива восстановился до довоенного уровня - 28.08.2026, ПРАЙМ

Экспорт нефти из Персидского залива восстановился до довоенного уровня

Нефтяной экспорт из Персидского залива восстановился до двух третей от уровня, который был еще зимой, что может снизить влияние конфликта на Ближнем Востоке на... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:40+0300

2026-08-28T10:40+0300

2026-08-28T10:40+0300

нефть

ормузский пролив

персидский залив

ближний восток

goldman sachs

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872760918.jpg?1787902845

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Нефтяной экспорт из Персидского залива восстановился до двух третей от уровня, который был еще зимой, что может снизить влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировые цены на нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на американский инвестиционный банк Goldman Sachs. "Экспорт нефти из Персидского залива восстановился примерно до двух третей довоенного уровня", - говорится в сообщении. Тем самым влияние боевых действий в Иране на мировые цены на нефть может снизиться, говорят данным Goldman Sachs Group Inc. Так, общий объем экспорта нефти и нефтяных продуктов вырос до 15-16 миллионов баррелей в день, чему способствовал рост перевозок через Ормузский пролив, приводит Блумберг мнение аналитиков Goldman Sachs, включая Дана Стрейвена (Daan Struyven) и Юлию Жесткову-Григсби (Yulia Zhestkova Grigsby). При этом он остается ниже на 7-8 миллионов баррелей по сравнению с уровнем до начала ближневосточного конфликта, добавляют они. Как полагают аналитики Goldman Sachs, только один транзит через Ормузский пролив, показатель которого, вероятно близок к оценкам официальных лиц США, составляет от 8 миллионов до 10 миллионов баррелей день, передается в материале агентства. При этом на этой неделе перевозка нефти через Ормузский пролив составила примерно 6-8 миллионов баррелей в день, сказали Блумбергу трейдеры. Агентство отмечает, что экспорт способствует сдерживанию мировых цен на нефть, которые снизились примерно до 89 долларов за баррель с более чем 120 долларов в апреле.

ормузский пролив

персидский залив

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ормузский пролив, персидский залив, ближний восток, goldman sachs