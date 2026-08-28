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Добыча углеводородов "Газпром нефти" выросла на 1%
Добыча углеводородов "Газпром нефти" выросла на 1% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Добыча углеводородов "Газпром нефти" выросла на 1%
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом полугодии составила 65,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:00+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом полугодии составила 65,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нефтепереработка составила 20,3 миллиона тонн, снизившись на 6,3%, говорится в релизе компании. "Объем добычи углеводородов "Газпром нефти" за первое полугодие 2026 года составил 65,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки составил 20,3 миллиона тонн", - говорится в сообщении. В отчетном периоде "Газпром нефть" начала полномасштабную добычу нефти на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири. Созданный производственный комплекс внесет вклад в формирование нового стратегического центра нефтедобычи и позволит нарастить поставки углеводородов на растущие рынки Азии. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2025 году составила 130,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 3% в годовом выражении, а нефтепереработка выросла на 2,2% - до рекордных 43,8 миллиона тонн. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
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нефть, азия, газпром
Добыча углеводородов "Газпром нефти" выросла на 1%
"Газпром нефть" в I полугодии увеличила добычу на 1% и нефтепереработку на 6,3%
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом полугодии составила 65,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нефтепереработка составила 20,3 миллиона тонн, снизившись на 6,3%, говорится в релизе компании.
"Объем добычи углеводородов "Газпром нефти
" за первое полугодие 2026 года составил 65,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки составил 20,3 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
В отчетном периоде "Газпром нефть" начала полномасштабную добычу нефти на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири. Созданный производственный комплекс внесет вклад в формирование нового стратегического центра нефтедобычи и позволит нарастить поставки углеводородов на растущие рынки Азии
.
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2025 году составила 130,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 3% в годовом выражении, а нефтепереработка выросла на 2,2% - до рекордных 43,8 миллиона тонн.
"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.