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Капвложения "Газпром нефти" выросли на 21,7%
Капвложения "Газпром нефти" выросли на 21,7% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Капвложения "Газпром нефти" выросли на 21,7%
Капитальные вложения "Газпром нефти", включая обязательства по финансированию строительства, в первом полугодии текущего года составили 398,6 миллиарда рублей,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:09+0300
2026-08-28T17:09+0300
2026-08-28T17:09+0300
нефть
газпром
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпром нефти", включая обязательства по финансированию строительства, в первом полугодии текущего года составили 398,6 миллиарда рублей, увеличившись на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании по МСФО. Капвложения "Газпром нефти" по итогам 2025 года выросли в 1,5 раза - до 785,3 миллиарда рублей. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
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нефть, газпром
Капвложения "Газпром нефти" выросли на 21,7%
Капитальные вложения "Газпром нефти" составили 398,6 миллиарда рублей, поднявшись на 21,7%
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпром нефти", включая обязательства по финансированию строительства, в первом полугодии текущего года составили 398,6 миллиарда рублей, увеличившись на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании по МСФО.
Капвложения "Газпром нефти
" по итогам 2025 года выросли в 1,5 раза - до 785,3 миллиарда рублей.
"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.