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Капвложения "Газпром нефти" выросли на 21,7%

Капвложения "Газпром нефти" выросли на 21,7% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Капвложения "Газпром нефти" выросли на 21,7%

Капитальные вложения "Газпром нефти", включая обязательства по финансированию строительства, в первом полугодии текущего года составили 398,6 миллиарда рублей,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:09+0300

2026-08-28T17:09+0300

2026-08-28T17:09+0300

нефть

газпром

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпром нефти", включая обязательства по финансированию строительства, в первом полугодии текущего года составили 398,6 миллиарда рублей, увеличившись на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании по МСФО. Капвложения "Газпром нефти" по итогам 2025 года выросли в 1,5 раза - до 785,3 миллиарда рублей. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, газпром