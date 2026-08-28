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Минфин ФРГ ждет поддержки от партии Мерца по теме налога на сверхприбыль
Минфин ФРГ ждет поддержки от партии Мерца по теме налога на сверхприбыль - 28.08.2026, ПРАЙМ
Минфин ФРГ ждет поддержки от партии Мерца по теме налога на сверхприбыль
Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль выразил надежду, что правящий в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T22:58+0300
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ес
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БЕРЛИН, 28 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль выразил надежду, что правящий в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), одним из председателей которого является канцлер Фридрих Мерц, окажет ему поддержку в вопросе налога на сверхприбыль нефтяных компаний на европейском уровне. Агентство Франс Пресс 22 августа сообщило, что шесть стран ЕС призывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Министры финансов шести стран попросили включить вопрос в повестку неформальной встречи глав Минфинов ЕС 18-19 сентября в Дублине. По данным Франс Пресс, Клингбайль уже несколько раз заявлял, что энергетическим компаниям не должно быть позволено "обдирать" своих потребителей во время нынешнего кризиса. "Мы выступаем за продвижение идеи налога на сверхприбыль (нефтяных компаний - ред.), мы хотим попробовать это сделать. И поэтому я рассчитываю на поддержку ХДС/ХСС", - сказал глава немецкого минфина в интервью телеканалу ARD. Министр также назвал развязанную в Иране войну безответственной и призвал США прекратить ее. В 2022 году ЕС уже вводил временный "взнос солидарности" со сверхприбылей компаний нефтяного, газового, угольного и нефтеперерабатывающего секторов в рамках чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом.
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нефть, германия, ближний восток, иран, фридрих мерц, ес, хдс/хсс
Нефть, ГЕРМАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Фридрих Мерц, ЕС, ХДС/ХСС
Минфин ФРГ ждет поддержки от партии Мерца по теме налога на сверхприбыль
Минфин ФРГ ждет поддержки от партии Мерца по теме налога на сверхприбыль нефтяных компаний
БЕРЛИН, 28 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль выразил надежду, что правящий в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), одним из председателей которого является канцлер Фридрих Мерц, окажет ему поддержку в вопросе налога на сверхприбыль нефтяных компаний на европейском уровне.
Агентство Франс Пресс 22 августа сообщило, что шесть стран ЕС
призывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке
. Министры финансов шести стран попросили включить вопрос в повестку неформальной встречи глав Минфинов ЕС 18-19 сентября в Дублине.
По данным Франс Пресс, Клингбайль уже несколько раз заявлял, что энергетическим компаниям не должно быть позволено "обдирать" своих потребителей во время нынешнего кризиса.
"Мы выступаем за продвижение идеи налога на сверхприбыль (нефтяных компаний - ред.), мы хотим попробовать это сделать. И поэтому я рассчитываю на поддержку ХДС/ХСС
", - сказал глава немецкого минфина в интервью телеканалу ARD.
Министр также назвал развязанную в Иране
войну безответственной и призвал США
прекратить ее.
В 2022 году ЕС уже вводил временный "взнос солидарности" со сверхприбылей компаний нефтяного, газового, угольного и нефтеперерабатывающего секторов в рамках чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом.