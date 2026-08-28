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ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года - 28.08.2026, ПРАЙМ
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ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года
ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года - 28.08.2026, ПРАЙМ
ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года
ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года, в нем появятся критерии того, какое пиво считать российским, а также как лучше всего размещать его | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T06:47+0300
2026-08-28T06:47+0300
бизнес
россия
минсельхоз
минпромторг
роскачество
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года, в нем появятся критерии того, какое пиво считать российским, а также как лучше всего размещать его в магазинах, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В России завершилось публичное обсуждение ГОСТа на эталонную полку российского пива, разработанного Роскачеством при участии Минсельхоза России, Минпромторга России, а также отраслевых союзов, представляющих всю отрасль. Сейчас ГОСТ направлен в технический комитет ТК 175, его принятие ожидается до конца 2026 года", - говорится в сообщении. Согласно ГОСТу, к российскому пиву относится то, которое сварено из отечественного солода и ячменя, а производство локализовано на территории страны. Исключительные права на товарный знак также должны принадлежать российскому юрлицу. Документ регламентирует эффективные методы и инструменты размещения российского пива на полках в магазинах, а также устанавливает рекомендации к проведению акций и продвижению этого сегмента рынка, отметили в Роскачестве. При проведении акций с российским пивом рекомендуется использовать специальное оформление ценников и полок, добавили в организации. Для визуального разграничения продукции-участника акции от иной пивоваренной продукции ГОСТ предполагает использовать полочные разделители. При таком способе выкладки на них стоит размещать информацию об акции.
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192
40
192
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бизнес, россия, минсельхоз, минпромторг, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Минсельхоз, Минпромторг, Роскачество
06:47 28.08.2026
 
ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года

Роскачество: ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года, в нем появятся критерии того, какое пиво считать российским, а также как лучше всего размещать его в магазинах, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В России завершилось публичное обсуждение ГОСТа на эталонную полку российского пива, разработанного Роскачеством при участии Минсельхоза России, Минпромторга России, а также отраслевых союзов, представляющих всю отрасль. Сейчас ГОСТ направлен в технический комитет ТК 175, его принятие ожидается до конца 2026 года", - говорится в сообщении.
Согласно ГОСТу, к российскому пиву относится то, которое сварено из отечественного солода и ячменя, а производство локализовано на территории страны. Исключительные права на товарный знак также должны принадлежать российскому юрлицу.
Документ регламентирует эффективные методы и инструменты размещения российского пива на полках в магазинах, а также устанавливает рекомендации к проведению акций и продвижению этого сегмента рынка, отметили в Роскачестве.
При проведении акций с российским пивом рекомендуется использовать специальное оформление ценников и полок, добавили в организации.
Для визуального разграничения продукции-участника акции от иной пивоваренной продукции ГОСТ предполагает использовать полочные разделители. При таком способе выкладки на них стоит размещать информацию об акции.
 
БизнесРОССИЯМинсельхозМинпромторгРоскачество
 
 
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