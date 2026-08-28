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Ирак планирует увеличить экспорт нефти через турецкий порт
Ирак планирует увеличить экспорт нефти через турецкий порт - 28.08.2026, ПРАЙМ
Ирак планирует увеличить экспорт нефти через турецкий порт
Ирак планирует увеличить экспорт нефти по трубопроводу через турецкий порт Джейхан до 750 тысяч баррелей в сутки с нынешних 150-180 тысяч, чтобы снизить... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:14+0300
2026-08-28T14:14+0300
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нефть
ирак
ормузский пролив
багдад
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БАГДАД, 28 авг - ПРАЙМ. Ирак планирует увеличить экспорт нефти по трубопроводу через турецкий порт Джейхан до 750 тысяч баррелей в сутки с нынешних 150-180 тысяч, чтобы снизить зависимость от нестабильной ситуации в Ормузском проливе, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби. "Министерство планирует увеличить объем экспорта через Джейхан до 750 тысяч баррелей в сутки за счет транспортировки нефти с юга страны автоцистернами", - сказал он. В настоящее время Ирак уже доставляет нефть с юга страны к насосным стациям на севере, чтобы в дельнейшем перегонять нефть в турецкий порт по нефтепроводу. По словам ар-Рикаби, Ирак также намерен увеличить поставки через южные порты. Он пояснил, что после восстановления экспорта по этому направлению его объем уже превысил два миллиона баррелей в сутки. В перспективе Багдад планирует расширять нефтетранспортную инфраструктуру для сокращения зависимости от Ормузского пролива. В частности, речь идет о строительстве трубопроводов Басра - Хадита - Джейхан до Турции и Хадита - Банияс до сирийского побережья. Ранее премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди поручил министерству нефти найти оперативные решения для преодоления кризиса с экспортом, возникшего на фоне напряженности в районе Ормузского пролива. Ирак оказался одним из наиболее пострадавших из-за обострения ситуации в Персидском заливе экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив. Сложившаяся ситуация препятствует стабильному вывозу нефти через Ормуз и вынуждает страны региона искать альтернативные маршруты. Использование Джейхана позволяет Ираку частично перенаправлять экспорт по северному направлению, не зависящему от прохода через Ормузский пролив.
ирак
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нефть, ирак, ормузский пролив, багдад
Нефть, ИРАК, Ормузский пролив, БАГДАД
Ирак планирует увеличить экспорт нефти через турецкий порт
Ирак увеличит экспорт нефти через турецкий порт Джейхан до 750 тысяч баррелей в сутки
БАГДАД, 28 авг - ПРАЙМ. Ирак планирует увеличить экспорт нефти по трубопроводу через турецкий порт Джейхан до 750 тысяч баррелей в сутки с нынешних 150-180 тысяч, чтобы снизить зависимость от нестабильной ситуации в Ормузском проливе, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби.
"Министерство планирует увеличить объем экспорта через Джейхан до 750 тысяч баррелей в сутки за счет транспортировки нефти с юга страны автоцистернами", - сказал он. В настоящее время Ирак уже доставляет нефть с юга страны к насосным стациям на севере, чтобы в дельнейшем перегонять нефть в турецкий порт по нефтепроводу.
По словам ар-Рикаби, Ирак также намерен увеличить поставки через южные порты. Он пояснил, что после восстановления экспорта по этому направлению его объем уже превысил два миллиона баррелей в сутки.
В перспективе Багдад планирует расширять нефтетранспортную инфраструктуру для сокращения зависимости от Ормузского пролива. В частности, речь идет о строительстве трубопроводов Басра - Хадита - Джейхан до Турции и Хадита - Банияс до сирийского побережья.
Ранее премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди поручил министерству нефти найти оперативные решения для преодоления кризиса с экспортом, возникшего на фоне напряженности в районе Ормузского пролива.
Ирак оказался одним из наиболее пострадавших из-за обострения ситуации в Персидском заливе экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.
Сложившаяся ситуация препятствует стабильному вывозу нефти через Ормуз и вынуждает страны региона искать альтернативные маршруты. Использование Джейхана позволяет Ираку частично перенаправлять экспорт по северному направлению, не зависящему от прохода через Ормузский пролив.