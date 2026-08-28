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В Иране заявили о росте отгрузки нефти с острова Харк
В Иране заявили о росте отгрузки нефти с острова Харк - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили о росте отгрузки нефти с острова Харк
Отгрузка нефти с острова Харк не только не прекратилась, но и увеличилась более чем на 10% в период острой фазы конфликта США, заявил заместитель министра нефти | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:51+0300
2026-08-28T12:51+0300
2026-08-28T12:51+0300
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ТЕГЕРАН, 28 авг - ПРАЙМ. Отгрузка нефти с острова Харк не только не прекратилась, но и увеличилась более чем на 10% в период острой фазы конфликта США, заявил заместитель министра нефти Ирана Хамид Бовард.
На острове Харк расположены крупнейшие нефтяные резервуары Ирана. Это главный узел экспорта "черного золота" страны в северной части Персидского залива.
"В период 40-дневной войны отгрузка нефти с острова Харк не только не прекратилась, но и увеличилась более чем на 10%", - приводит слова Боварда гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами.
Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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нефть, иран, сша, персидский залив, дональд трамп
Нефть, ИРАН, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Дональд Трамп
В Иране заявили о росте отгрузки нефти с острова Харк
Замминистра нефти Ирана Бовард: отгрузка нефти с острова Харк увеличилась более чем на 10%
ТЕГЕРАН, 28 авг - ПРАЙМ. Отгрузка нефти с острова Харк не только не прекратилась, но и увеличилась более чем на 10% в период острой фазы конфликта США, заявил заместитель министра нефти Ирана Хамид Бовард.
На острове Харк расположены крупнейшие нефтяные резервуары Ирана. Это главный узел экспорта "черного золота" страны в северной части Персидского залива.
"В период 40-дневной войны отгрузка нефти с острова Харк не только не прекратилась, но и увеличилась более чем на 10%", - приводит слова Боварда гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами.
Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.