Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия заинтересована в применении китайских технологий - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/kirgizija-872771403.html
Киргизия заинтересована в применении китайских технологий
Киргизия заинтересована в применении китайских технологий - 28.08.2026, ПРАЙМ
Киргизия заинтересована в применении китайских технологий
Киргизия заинтересована в применении китайского опыта и технологий для развития энергетики и промышленного производства и реализации инфраструктурных и... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:56+0300
2026-08-28T13:56+0300
мировая экономика
киргизия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872771403.jpg?1787914571
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Киргизия заинтересована в применении китайского опыта и технологий для развития энергетики и промышленного производства и реализации инфраструктурных и туристических проектов в стране, заявил секретарь Совета по развитию бизнеса и инвестициям при киргизском кабмине Улук Кыдырбаев. По его словам, Киргизия заинтересована в частности в развитии солнечной и ветровой генерации. "Сегодня весь мир стоит перед вопросом выработки достаточного количества электроэнергии. Китай далеко вперед ушел по солнечной и ветровой энергетике... Важно применить эту практику, привлекать лучшие технологии в Кыргызстан и реализовывать проекты, которые будут работать как для нашей страны, так и для всего региона", - приводит слова Кыдырбаева киргизское агентство Кабар. Кыдырбаев также подчеркнул, что Киргизия заинтересована в создании совместных предприятий с китайскими инвесторами и киргизскими предпринимателями. Перспективным направлением он отметил промышленное производство и глубокую переработку сельхозпродукции. Кроме того, планируется развитие сотрудничества в сферах туризма и инфраструктуры. включая строительство и развитие железных и автомобильных дорог, мостов и тоннелей.
киргизия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киргизия, китай
Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ
13:56 28.08.2026
 
Киргизия заинтересована в применении китайских технологий

Кыдырбаев: Киргизия заинтересована в применении китайского опыта для развития энергетики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Киргизия заинтересована в применении китайского опыта и технологий для развития энергетики и промышленного производства и реализации инфраструктурных и туристических проектов в стране, заявил секретарь Совета по развитию бизнеса и инвестициям при киргизском кабмине Улук Кыдырбаев.
По его словам, Киргизия заинтересована в частности в развитии солнечной и ветровой генерации.
"Сегодня весь мир стоит перед вопросом выработки достаточного количества электроэнергии. Китай далеко вперед ушел по солнечной и ветровой энергетике... Важно применить эту практику, привлекать лучшие технологии в Кыргызстан и реализовывать проекты, которые будут работать как для нашей страны, так и для всего региона", - приводит слова Кыдырбаева киргизское агентство Кабар.
Кыдырбаев также подчеркнул, что Киргизия заинтересована в создании совместных предприятий с китайскими инвесторами и киргизскими предпринимателями. Перспективным направлением он отметил промышленное производство и глубокую переработку сельхозпродукции. Кроме того, планируется развитие сотрудничества в сферах туризма и инфраструктуры. включая строительство и развитие железных и автомобильных дорог, мостов и тоннелей.
 
Мировая экономикаКИРГИЗИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала