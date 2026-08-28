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Киргизия заинтересована в применении китайских технологий

Киргизия заинтересована в применении китайских технологий - 28.08.2026, ПРАЙМ

Киргизия заинтересована в применении китайских технологий

Киргизия заинтересована в применении китайского опыта и технологий для развития энергетики и промышленного производства и реализации инфраструктурных и... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:56+0300

2026-08-28T13:56+0300

2026-08-28T13:56+0300

мировая экономика

киргизия

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Киргизия заинтересована в применении китайского опыта и технологий для развития энергетики и промышленного производства и реализации инфраструктурных и туристических проектов в стране, заявил секретарь Совета по развитию бизнеса и инвестициям при киргизском кабмине Улук Кыдырбаев. По его словам, Киргизия заинтересована в частности в развитии солнечной и ветровой генерации. "Сегодня весь мир стоит перед вопросом выработки достаточного количества электроэнергии. Китай далеко вперед ушел по солнечной и ветровой энергетике... Важно применить эту практику, привлекать лучшие технологии в Кыргызстан и реализовывать проекты, которые будут работать как для нашей страны, так и для всего региона", - приводит слова Кыдырбаева киргизское агентство Кабар. Кыдырбаев также подчеркнул, что Киргизия заинтересована в создании совместных предприятий с китайскими инвесторами и киргизскими предпринимателями. Перспективным направлением он отметил промышленное производство и глубокую переработку сельхозпродукции. Кроме того, планируется развитие сотрудничества в сферах туризма и инфраструктуры. включая строительство и развитие железных и автомобильных дорог, мостов и тоннелей.

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мировая экономика, киргизия, китай