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Киргизия и Китай подписали соглашения на сумму более 300 миллионов долларов - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Киргизия и Китай подписали соглашения на сумму более 300 миллионов долларов
Киргизия и Китай подписали соглашения на сумму более 300 миллионов долларов - 28.08.2026, ПРАЙМ
Киргизия и Китай подписали соглашения на сумму более 300 миллионов долларов
Киргизия и Китай на инвестиционном форуме в Бишкеке подписали 14 соглашений на сумму свыше 300 миллионов долларов, сообщили журналистам в пресс-службе... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:32+0300
2026-08-28T20:39+0300
мировая экономика
киргизия
китай
бишкек
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БИШКЕК, 28 авг - ПРАЙМ. Киргизия и Китай на инвестиционном форуме в Бишкеке подписали 14 соглашений на сумму свыше 300 миллионов долларов, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского национального агентства по инвестициям. "По итогам форума подписано 14 соглашений на общую сумму свыше 300 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Основные из них - это соглашение о строительстве горного курорта Baytik Mountain Resort и меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при президенте Киргизии и торгово-промышленной палатой Гонконга. Также подписаны документы о сотрудничестве в сфере энергетики, строительства, медицины, образования и нефтегазовой отрасли.
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мировая экономика, киргизия, китай, бишкек
Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, Бишкек
20:32 28.08.2026 (обновлено: 20:39 28.08.2026)
 
Киргизия и Китай подписали соглашения на сумму более 300 миллионов долларов

Киргизия и Китай подписали в Бишкеке 14 соглашений на сумму более 300 миллионов долларов

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БИШКЕК, 28 авг - ПРАЙМ. Киргизия и Китай на инвестиционном форуме в Бишкеке подписали 14 соглашений на сумму свыше 300 миллионов долларов, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского национального агентства по инвестициям.
"По итогам форума подписано 14 соглашений на общую сумму свыше 300 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Основные из них - это соглашение о строительстве горного курорта Baytik Mountain Resort и меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при президенте Киргизии и торгово-промышленной палатой Гонконга.
Также подписаны документы о сотрудничестве в сфере энергетики, строительства, медицины, образования и нефтегазовой отрасли.
 
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