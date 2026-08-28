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Киргизия и Китай подписали соглашения на сумму более 300 миллионов долларов

Киргизия и Китай подписали соглашения на сумму более 300 миллионов долларов - 28.08.2026, ПРАЙМ

Киргизия и Китай подписали соглашения на сумму более 300 миллионов долларов

Киргизия и Китай на инвестиционном форуме в Бишкеке подписали 14 соглашений на сумму свыше 300 миллионов долларов, сообщили журналистам в пресс-службе... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:32+0300

2026-08-28T20:32+0300

2026-08-28T20:39+0300

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БИШКЕК, 28 авг - ПРАЙМ. Киргизия и Китай на инвестиционном форуме в Бишкеке подписали 14 соглашений на сумму свыше 300 миллионов долларов, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского национального агентства по инвестициям. "По итогам форума подписано 14 соглашений на общую сумму свыше 300 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Основные из них - это соглашение о строительстве горного курорта Baytik Mountain Resort и меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при президенте Киргизии и торгово-промышленной палатой Гонконга. Также подписаны документы о сотрудничестве в сфере энергетики, строительства, медицины, образования и нефтегазовой отрасли.

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мировая экономика, киргизия, китай, бишкек