https://1prime.ru/20260828/lukoyl-872775673.html
Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросла на 50%
Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросла на 50% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросла на 50%
Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла примерно на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 430,9... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:22+0300
2026-08-28T15:22+0300
2026-08-28T15:22+0300
бизнес
финансы
лукойл
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла примерно на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 430,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDA - на 34,5%, до 815,3 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) за отчетный период выросла на 7% и составила 2,059 триллиона рублей, операционная прибыль - в 2,5 раза, до 610,9 миллиарда.
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бизнес, финансы, лукойл
Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросла на 50%
Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в I полугодии выросла на 50%, до 430,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла примерно на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 430,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDA - на 34,5%, до 815,3 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) за отчетный период выросла на 7% и составила 2,059 триллиона рублей, операционная прибыль - в 2,5 раза, до 610,9 миллиарда.