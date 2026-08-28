https://1prime.ru/20260828/lukoyl-872775673.html

Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросла на 50%

Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросла на 50% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросла на 50%

Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла примерно на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 430,9... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:22+0300

2026-08-28T15:22+0300

2026-08-28T15:22+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла примерно на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 430,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDA - на 34,5%, до 815,3 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) за отчетный период выросла на 7% и составила 2,059 триллиона рублей, операционная прибыль - в 2,5 раза, до 610,9 миллиарда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, лукойл