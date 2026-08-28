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Капзатраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии снизились на 38%
Капзатраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии снизились на 38% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Капзатраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии снизились на 38%
Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии текущего года снизились на 38,2%, до 239,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:23+0300
2026-08-28T15:23+0300
2026-08-28T15:23+0300
лукойл
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии текущего года снизились на 38,2%, до 239,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании. По итогам января-июня прошлого года показатель составлял 386,63 миллиарда рублей. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
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лукойл, россия
Капзатраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии снизились на 38%
Капзатраты "Лукойла" по МСФО в I полугодии снизились на 38%, до 239,1 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии текущего года снизились на 38,2%, до 239,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
По итогам января-июня прошлого года показатель составлял 386,63 миллиарда рублей.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.