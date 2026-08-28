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Медведев предупредил о рисках утраты контроля над ИИ в мире - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Медведев предупредил о рисках утраты контроля над ИИ в мире
Медведев предупредил о рисках утраты контроля над ИИ в мире - 28.08.2026, ПРАЙМ
Медведев предупредил о рисках утраты контроля над ИИ в мире
Искусственный интеллект уже начал объединяться со своими "возможными партнерами", создавая ботов для взламывания систем защиты компаний без указаний человека,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:55+0300
2026-08-28T20:10+0300
технологии
россия
дмитрий медведев
единая россия
совбез
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Искусственный интеллект уже начал объединяться со своими "возможными партнерами", создавая ботов для взламывания систем защиты компаний без указаний человека, заявил в пятницу зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Только ленивый не пишет на эту тему, не говорит об угрозах, о том, что вот-вот ИИ выйдет из-под контроля. И примеры этому есть. Вот уже искусственный интеллект объединяется со своими, так сказать, возможными партнерами. Создает ботов для взламывания систем защиты тех или иных компаний, при том что такое задание ему не давалось", - сказал он на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Дальше можно нарисовать апокалиптический сценарий того, куда катится человечество, считает зампред Совбеза РФ. Медведев отметил, что ИИ является пока непостижимой сферой, и в ближайшие годы нейросети преподнесут человечеству огромное количество сюрпризов, "интересных, позитивных и, скажем прямо, негативных".
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технологии, россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез
19:55 28.08.2026 (обновлено: 20:10 28.08.2026)
 
Медведев предупредил о рисках утраты контроля над ИИ в мире

Медведев: ИИ создает ботов для взлома систем защиты компаний без указаний человека

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Искусственный интеллект уже начал объединяться со своими "возможными партнерами", создавая ботов для взламывания систем защиты компаний без указаний человека, заявил в пятницу зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Только ленивый не пишет на эту тему, не говорит об угрозах, о том, что вот-вот ИИ выйдет из-под контроля. И примеры этому есть. Вот уже искусственный интеллект объединяется со своими, так сказать, возможными партнерами. Создает ботов для взламывания систем защиты тех или иных компаний, при том что такое задание ему не давалось", - сказал он на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.
Дальше можно нарисовать апокалиптический сценарий того, куда катится человечество, считает зампред Совбеза РФ.
Медведев отметил, что ИИ является пока непостижимой сферой, и в ближайшие годы нейросети преподнесут человечеству огромное количество сюрпризов, "интересных, позитивных и, скажем прямо, негативных".
 
ТехнологииРОССИЯДмитрий МедведевЕдиная РоссияСовбез
 
 
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