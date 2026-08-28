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В Минэкономразвития обсудили поддержку пострадавших продавцов маркетплейсов - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Минэкономразвития обсудили поддержку пострадавших продавцов маркетплейсов
В Минэкономразвития обсудили поддержку пострадавших продавцов маркетплейсов - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Минэкономразвития обсудили поддержку пострадавших продавцов маркетплейсов
Вопросы поддержки пострадавших продавцов маркетплейсов обсудили в министерстве экономического развития России, сообщила в пятницу пресс-служба министерства. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:13+0300
2026-08-28T20:23+0300
финансы
бизнес
россия
ивановская область
максим решетников
максим шаскольский
роспотребнадзор
озон
яндекс маркет
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Вопросы поддержки пострадавших продавцов маркетплейсов обсудили в министерстве экономического развития России, сообщила в пятницу пресс-служба министерства. По информации пресс-службы, министр экономического развития России Максим Решетников провел заседание штаба по обсуждению актуальных вопросов взаимодействия посреднических цифровых платформ, предпринимателей, представителей субъектов РФ, экспертных и бизнес-ассоциаций. "Участники обсудили темы, ставшие наиболее острыми в текущих условиях нарушения работы логистической инфраструктуры посреднических цифровых платформ: выравнивание условий для российских и иностранных продавцов как часть работы по поддержке пострадавших продавцов, обеспечение возможности вывоза товаров со складов и проведение сверки, необходимой для налоговой отсрочки и фиксации суммы ущерба, и другие вопросы", - отмечается в сообщении. В совещании также приняли участие заместители министра экономического развития, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, руководитель ФАС России Максим Шаскольский, заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов, представители "РВБ", "Озона", "Яндекс Маркета", общественных организаций, предпринимательского сообщества и другие.
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финансы, бизнес, россия, ивановская область, максим решетников, максим шаскольский, роспотребнадзор, озон, яндекс маркет
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Ивановская область, Максим Решетников, Максим Шаскольский, Роспотребнадзор, Озон, Яндекс Маркет
20:13 28.08.2026 (обновлено: 20:23 28.08.2026)
 
В Минэкономразвития обсудили поддержку пострадавших продавцов маркетплейсов

В Минэкономразвития обсудили вопросы поддержки пострадавших продавцов маркетплейсов

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Вопросы поддержки пострадавших продавцов маркетплейсов обсудили в министерстве экономического развития России, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
По информации пресс-службы, министр экономического развития России Максим Решетников провел заседание штаба по обсуждению актуальных вопросов взаимодействия посреднических цифровых платформ, предпринимателей, представителей субъектов РФ, экспертных и бизнес-ассоциаций.
"Участники обсудили темы, ставшие наиболее острыми в текущих условиях нарушения работы логистической инфраструктуры посреднических цифровых платформ: выравнивание условий для российских и иностранных продавцов как часть работы по поддержке пострадавших продавцов, обеспечение возможности вывоза товаров со складов и проведение сверки, необходимой для налоговой отсрочки и фиксации суммы ущерба, и другие вопросы", - отмечается в сообщении.
В совещании также приняли участие заместители министра экономического развития, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, руководитель ФАС России Максим Шаскольский, заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов, представители "РВБ", "Озона", "Яндекс Маркета", общественных организаций, предпринимательского сообщества и другие.
 
ФинансыБизнесРОССИЯИвановская областьМаксим РешетниковМаксим ШаскольскийРоспотребнадзорОзонЯндекс Маркет
 
 
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