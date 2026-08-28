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"Энергетический декаданс": в США констатировали провал стратегии Трампа - 28.08.2026, ПРАЙМ
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"Энергетический декаданс": в США констатировали провал стратегии Трампа
"Энергетический декаданс": в США констатировали провал стратегии Трампа - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Энергетический декаданс": в США констатировали провал стратегии Трампа
Американское энергетическое доминирование, провозглашенное президентом США Дональдом Трампом, выродилось в "энергетический декаданс", пишет обозреватель... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:58+0300
2026-08-28T14:58+0300
энергетика
нефть
дональд трамп
сша
иран
венесуэла
нпз
топливо
бензин
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Американское энергетическое доминирование, провозглашенное президентом США Дональдом Трампом, выродилось в "энергетический декаданс", пишет обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг.По его мнению, страна развязала войну в Иране, но не может защитить своих граждан от высоких цен на бензин. Эксперт отметил, что вопреки обещаниям Трампа снизить цены на топливо и положить конец конфликтам, бензин, стоивший более четырех долларов за галлон, подстегнул инфляцию, государственный долг превысил 40 триллионов долларов, а США начали войну за несколько тысяч миль от своих границ.&quot;Энергетическое доминирование выродилось в нечто больше похожее на энергетический декаданс&quot;, — заявил Деннинг.Он подчеркнул, что сланцевая революция дала США энергетическую независимость, открыв перед Трампом возможности для энергетической дипломатии и доминирования на рынке. Однако военные операции против Венесуэлы и Ирана показали пределы американского превосходства, добавил эксперт."По всей видимости, первое место по добыче нефти придало США достаточно уверенности, чтобы продемонстрировать свою силу, но нехватка мощностей не позволила игнорировать последствия", — констатировал Деннинг.При этом американские НПЗ работают на полную мощность, что не спасает от дефицита топлива и высоких цен, привязанных к мировым рынкам, отметил эксперт.
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нефть, дональд трамп, сша, иран, венесуэла, нпз, топливо, бензин
Энергетика, Нефть, Дональд Трамп, США, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, НПЗ, топливо, Бензин
14:58 28.08.2026
 
"Энергетический декаданс": в США констатировали провал стратегии Трампа

Bloomberg: стратегия Трампа по энергетическому доминированию США провалилась

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Американское энергетическое доминирование, провозглашенное президентом США Дональдом Трампом, выродилось в "энергетический декаданс", пишет обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг.
По его мнению, страна развязала войну в Иране, но не может защитить своих граждан от высоких цен на бензин. Эксперт отметил, что вопреки обещаниям Трампа снизить цены на топливо и положить конец конфликтам, бензин, стоивший более четырех долларов за галлон, подстегнул инфляцию, государственный долг превысил 40 триллионов долларов, а США начали войну за несколько тысяч миль от своих границ.

"Энергетическое доминирование выродилось в нечто больше похожее на энергетический декаданс", — заявил Деннинг.

Он подчеркнул, что сланцевая революция дала США энергетическую независимость, открыв перед Трампом возможности для энергетической дипломатии и доминирования на рынке. Однако военные операции против Венесуэлы и Ирана показали пределы американского превосходства, добавил эксперт.
"По всей видимости, первое место по добыче нефти придало США достаточно уверенности, чтобы продемонстрировать свою силу, но нехватка мощностей не позволила игнорировать последствия", — констатировал Деннинг.
При этом американские НПЗ работают на полную мощность, что не спасает от дефицита топлива и высоких цен, привязанных к мировым рынкам, отметил эксперт.
Нефтяной комплекс в Венесуэле - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
США близки к сделке по венесуэльским нефтяным месторождениям, пишет Axios
Вчера, 22:15
 
ЭнергетикаНефтьДональд ТрампСШАИРАНВЕНЕСУЭЛАНПЗтопливоБензин
 
 
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