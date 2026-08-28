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"Энергетический декаданс": в США констатировали провал стратегии Трампа

"Энергетический декаданс": в США констатировали провал стратегии Трампа - 28.08.2026, ПРАЙМ

"Энергетический декаданс": в США констатировали провал стратегии Трампа

Американское энергетическое доминирование, провозглашенное президентом США Дональдом Трампом, выродилось в "энергетический декаданс", пишет обозреватель... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T14:58+0300

2026-08-28T14:58+0300

2026-08-28T14:58+0300

энергетика

нефть

дональд трамп

сша

иран

венесуэла

нпз

топливо

бензин

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Американское энергетическое доминирование, провозглашенное президентом США Дональдом Трампом, выродилось в "энергетический декаданс", пишет обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг.По его мнению, страна развязала войну в Иране, но не может защитить своих граждан от высоких цен на бензин. Эксперт отметил, что вопреки обещаниям Трампа снизить цены на топливо и положить конец конфликтам, бензин, стоивший более четырех долларов за галлон, подстегнул инфляцию, государственный долг превысил 40 триллионов долларов, а США начали войну за несколько тысяч миль от своих границ."Энергетическое доминирование выродилось в нечто больше похожее на энергетический декаданс", — заявил Деннинг.Он подчеркнул, что сланцевая революция дала США энергетическую независимость, открыв перед Трампом возможности для энергетической дипломатии и доминирования на рынке. Однако военные операции против Венесуэлы и Ирана показали пределы американского превосходства, добавил эксперт."По всей видимости, первое место по добыче нефти придало США достаточно уверенности, чтобы продемонстрировать свою силу, но нехватка мощностей не позволила игнорировать последствия", — констатировал Деннинг.При этом американские НПЗ работают на полную мощность, что не спасает от дефицита топлива и высоких цен, привязанных к мировым рынкам, отметил эксперт.

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сша

иран

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нефть, дональд трамп, сша, иран, венесуэла, нпз, топливо, бензин