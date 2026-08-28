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Чистая прибыль "Южуралзолота" по МСФО за полугодие выросла в 2,1 раза

Чистая прибыль "Южуралзолота" по МСФО за полугодие выросла в 2,1 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Южуралзолота" по МСФО за полугодие выросла в 2,1 раза

Чистая прибыль "Южуралзолота" (ЮГК) по МСФО составила 15,385 миллиарда рублей за прошлое полугодие, что примерно в 2,1 раза выше показателя за аналогичный... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:44+0300

2026-08-28T13:44+0300

2026-08-28T14:45+0300

финансы

челябинская область

красноярский край

хакасия

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Южуралзолота" (ЮГК) по МСФО составила 15,385 миллиарда рублей за прошлое полугодие, что примерно в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, - 7,312 миллиарда, следует из релиза компании.Выручка при этом увеличилась в 1,9 раза и составила 84,124 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос в два с половиной раза, до 38,069 миллиарда рублей. Себестоимость реализации составила 50,432 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.Валовая прибыль увеличилась в 2,9 раза, до 33,692 миллиарда рублей. Операционная прибыль компания выросла в 4,1 раза, до 29,06 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 24,164 миллиарда рублей, что в 2,6 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Рентабельность по EBITDA составила 45,3%, увеличившись на 10,5 процентных пункта. Чистый долг снизился на 17% по сравнению с показателем на конец прошлого года, до 69,2 миллиарда рублей. Долговая нагрузка компании (чистый долг к EBITDA) снизилась на 46%, до соотношения 1,06."Рост ключевых финансовых результатов обусловлен положительной макродинамикой и ростом производства в обоих хабах... Компания продолжает демонстрировать высокий уровень финансовой устойчивости", - приводятся в релизе слова финансового директора ЮГК Артема Клецкина.В июне АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона и приобрела госпакет ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Константину Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и долей в связанных компаниях. Позже ПАО "Южуралзолото" сменило название на группу компаний (ГК) "БТС-Золото"."Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, ведет добычу в России на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 миллионов унций золотого эквивалента.

челябинская область

красноярский край

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финансы, челябинская область, красноярский край, хакасия