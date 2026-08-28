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В Приморье полностью сняли ограничения на проезд
В Приморье полностью сняли ограничения на проезд - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Приморье полностью сняли ограничения на проезд
Ограничения на проезд, вводившиеся из-за подтоплений дорог, полностью сняты в Приморье, сообщает министерство транспорта края. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T03:44+0300
2026-08-28T03:44+0300
2026-08-28T03:44+0300
бизнес
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - ПРАЙМ. Ограничения на проезд, вводившиеся из-за подтоплений дорог, полностью сняты в Приморье, сообщает министерство транспорта края.
В четверг краевой минтранс сообщал о восстановлении проезда после подтоплений дорог в двух округах Приморья. Еще в одном - Ханкайском округе - сохранялись ограничения из-за переливов.
"Ханкайский округ: восстановлен проезд в районе Комиссарово; восстановлен проезд к Дворянке; восстановлен проезд к Мельгуновке", - говорится в сообщении в Telegram-канале минтранса Приморья.
Отмечается, что и после полного восстановления проезда на дорогах края работает более 400 единиц спецтехники. Часть этой техники задействована в восстановлении участков дорог, пострадавших после переливов.
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бизнес, приморье
В Приморье полностью сняли ограничения на проезд
В Приморье полностью сняли ограничения на проезд, вводившиеся из-за подтоплений дорог
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - ПРАЙМ. Ограничения на проезд, вводившиеся из-за подтоплений дорог, полностью сняты в Приморье, сообщает министерство транспорта края.
В четверг краевой минтранс сообщал о восстановлении проезда после подтоплений дорог в двух округах Приморья. Еще в одном - Ханкайском округе - сохранялись ограничения из-за переливов.
"Ханкайский округ: восстановлен проезд в районе Комиссарово; восстановлен проезд к Дворянке; восстановлен проезд к Мельгуновке", - говорится в сообщении в Telegram-канале минтранса Приморья.
Отмечается, что и после полного восстановления проезда на дорогах края работает более 400 единиц спецтехники. Часть этой техники задействована в восстановлении участков дорог, пострадавших после переливов.