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В Приморье после реконструкции откроется пункт пропуска "Краскино"

В Приморье после реконструкции откроется пункт пропуска "Краскино" - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Приморье после реконструкции откроется пункт пропуска "Краскино"

Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска "Краскино", расположенный на границе с Китаем, откроется в Приморье после реконструкции, сообщает российский... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:56+0300

2026-08-28T10:56+0300

2026-08-28T10:56+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска "Краскино", расположенный на границе с Китаем, откроется в Приморье после реконструкции, сообщает российский кабмин. "В Приморском крае после реконструкции откроется автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска Краскино, расположенный на границе с Китаем. Распоряжение об этом подписано", - сказано в сообщении. Отмечается, что на территории погранперехода завершено создание основных зданий и вспомогательных сооружений, необходимых для организации госконтроля. Пока движение будет запущено по временной схеме. После окончания всех работ в первом квартале 2027 года пропускная способность пункта пропуска будет составлять 750 транспортных средств в сутки. Для движения транспорта откроются 16 полос, 10 из которых будут предназначены для грузовых автомобилей, добавили в кабмине Распоряжение подготовлено в рамках действующего закона о государственной границе России, согласно которому открытие пунктов пропуска до завершения всего комплекса работ по их обустройству разрешается на основании акта правительства.

китай

приморье

приморский край

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бизнес, китай, приморье, приморский край