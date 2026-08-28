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В Приморье после реконструкции откроется пункт пропуска "Краскино" - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Приморье после реконструкции откроется пункт пропуска "Краскино"
В Приморье после реконструкции откроется пункт пропуска "Краскино" - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Приморье после реконструкции откроется пункт пропуска "Краскино"
Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска "Краскино", расположенный на границе с Китаем, откроется в Приморье после реконструкции, сообщает российский... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:56+0300
2026-08-28T10:56+0300
бизнес
китай
приморье
приморский край
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска "Краскино", расположенный на границе с Китаем, откроется в Приморье после реконструкции, сообщает российский кабмин. "В Приморском крае после реконструкции откроется автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска Краскино, расположенный на границе с Китаем. Распоряжение об этом подписано", - сказано в сообщении. Отмечается, что на территории погранперехода завершено создание основных зданий и вспомогательных сооружений, необходимых для организации госконтроля. Пока движение будет запущено по временной схеме. После окончания всех работ в первом квартале 2027 года пропускная способность пункта пропуска будет составлять 750 транспортных средств в сутки. Для движения транспорта откроются 16 полос, 10 из которых будут предназначены для грузовых автомобилей, добавили в кабмине Распоряжение подготовлено в рамках действующего закона о государственной границе России, согласно которому открытие пунктов пропуска до завершения всего комплекса работ по их обустройству разрешается на основании акта правительства.
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бизнес, китай, приморье, приморский край
Бизнес, КИТАЙ, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
10:56 28.08.2026
 
В Приморье после реконструкции откроется пункт пропуска "Краскино"

В Приморье после реконструкции откроется автомобильный пункт пропуска "Краскино"

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска "Краскино", расположенный на границе с Китаем, откроется в Приморье после реконструкции, сообщает российский кабмин.
"В Приморском крае после реконструкции откроется автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска Краскино, расположенный на границе с Китаем. Распоряжение об этом подписано", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на территории погранперехода завершено создание основных зданий и вспомогательных сооружений, необходимых для организации госконтроля. Пока движение будет запущено по временной схеме.
После окончания всех работ в первом квартале 2027 года пропускная способность пункта пропуска будет составлять 750 транспортных средств в сутки. Для движения транспорта откроются 16 полос, 10 из которых будут предназначены для грузовых автомобилей, добавили в кабмине
Распоряжение подготовлено в рамках действующего закона о государственной границе России, согласно которому открытие пунктов пропуска до завершения всего комплекса работ по их обустройству разрешается на основании акта правительства.
 
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