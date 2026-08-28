https://1prime.ru/20260828/putin-872790216.html

В Кремле рассказали о планах Путина на саммите БРИКС

В Кремле рассказали о планах Путина на саммите БРИКС - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о планах Путина на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, где планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:17+0300

2026-08-28T19:17+0300

2026-08-28T19:17+0300

россия

мировая экономика

китай

индия

киргизия

владимир путин

юрий ушаков

си цзиньпин

атэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392617_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_5839077b167cc53ce2a194e8d0f10c4d.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, где планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. На полях саммита Путин 31 августа проведет переговоры с Моди и Си Цзиньпином. "Наши лидеры продолжат общение и в Нью-Дели, как я сказал на саммите БРИКС 12-13 сентября", - добавил Ушаков, говоря о переговорах Путина с Моди. Также Ушаков сообщил, что российский лидер продолжит на БРИКС контакты с председателем КНР. "Владимир Путин и Си Цзиньпин увидятся в ходе предстоящего саммита БРИКС, он запланирован на 12-13 сентября в Нью-Дели, а также проведут переговоры в рамках форума АТЭС, который будет проходить 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь", - рассказал Ушаков.

китай

индия

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, индия, киргизия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, атэс