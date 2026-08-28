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В Кремле рассказали о планах Путина на саммите БРИКС - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о планах Путина на саммите БРИКС
В Кремле рассказали о планах Путина на саммите БРИКС - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о планах Путина на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, где планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:17+0300
2026-08-28T19:17+0300
россия
мировая экономика
китай
индия
киргизия
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, где планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. На полях саммита Путин 31 августа проведет переговоры с Моди и Си Цзиньпином. "Наши лидеры продолжат общение и в Нью-Дели, как я сказал на саммите БРИКС 12-13 сентября", - добавил Ушаков, говоря о переговорах Путина с Моди. Также Ушаков сообщил, что российский лидер продолжит на БРИКС контакты с председателем КНР. "Владимир Путин и Си Цзиньпин увидятся в ходе предстоящего саммита БРИКС, он запланирован на 12-13 сентября в Нью-Дели, а также проведут переговоры в рамках форума АТЭС, который будет проходить 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь", - рассказал Ушаков.
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россия, мировая экономика, китай, индия, киргизия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, АТЭС
19:17 28.08.2026
 
В Кремле рассказали о планах Путина на саммите БРИКС

Ушаков: Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, где планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. На полях саммита Путин 31 августа проведет переговоры с Моди и Си Цзиньпином.
"Наши лидеры продолжат общение и в Нью-Дели, как я сказал на саммите БРИКС 12-13 сентября", - добавил Ушаков, говоря о переговорах Путина с Моди.
Также Ушаков сообщил, что российский лидер продолжит на БРИКС контакты с председателем КНР.
"Владимир Путин и Си Цзиньпин увидятся в ходе предстоящего саммита БРИКС, он запланирован на 12-13 сентября в Нью-Дели, а также проведут переговоры в рамках форума АТЭС, который будет проходить 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь", - рассказал Ушаков.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙИНДИЯКИРГИЗИЯВладимир ПутинЮрий УшаковСи ЦзиньпинАТЭС
 
 
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