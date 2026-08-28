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Путин встретится с президентом Ирана - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путин встретится с президентом Ирана
Путин встретится с президентом Ирана - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин встретится с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин проведет встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Бишкеке 1 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:37+0300
2026-08-28T19:37+0300
мировая экономика
бишкек
киргизия
ближний восток
владимир путин
масуд пезешкиан
юрий ушаков
шос
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Бишкеке 1 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. "Теперь о двусторонних встречах, которые состоятся уже 1 сентября после завершения всех мероприятий в рамках ШОС. То есть мы начнем с беседы с президентом Исламской Республики Иран, с господином Пезешкианом", - сказал Ушаков журналистам. Он назвал встречу актуальной с учетом нынешней неспокойной обстановки на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ирана. "Несомненно, ближневосточная тема будет одной из ключевых в ходе обсуждения двух лидеров. Конечно, будут обсуждены и вопросы двустороннего характера, тоже, несомненно", - добавил помощник президента.
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мировая экономика, бишкек, киргизия, ближний восток, владимир путин, масуд пезешкиан, юрий ушаков, шос
Мировая экономика, Бишкек, КИРГИЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Юрий Ушаков, ШОС
19:37 28.08.2026
 
Путин встретится с президентом Ирана

Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 1 сентября

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Бишкеке 1 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.
"Теперь о двусторонних встречах, которые состоятся уже 1 сентября после завершения всех мероприятий в рамках ШОС. То есть мы начнем с беседы с президентом Исламской Республики Иран, с господином Пезешкианом", - сказал Ушаков журналистам.
Он назвал встречу актуальной с учетом нынешней неспокойной обстановки на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ирана.
"Несомненно, ближневосточная тема будет одной из ключевых в ходе обсуждения двух лидеров. Конечно, будут обсуждены и вопросы двустороннего характера, тоже, несомненно", - добавил помощник президента.
 
Мировая экономикаБишкекКИРГИЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир ПутинМасуд ПезешкианЮрий УшаковШОС
 
 
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