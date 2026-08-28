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Путин встретится с президентом Ирана

Путин встретится с президентом Ирана - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путин встретится с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин проведет встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Бишкеке 1 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:37+0300

2026-08-28T19:37+0300

2026-08-28T19:37+0300

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масуд пезешкиан

юрий ушаков

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Бишкеке 1 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. "Теперь о двусторонних встречах, которые состоятся уже 1 сентября после завершения всех мероприятий в рамках ШОС. То есть мы начнем с беседы с президентом Исламской Республики Иран, с господином Пезешкианом", - сказал Ушаков журналистам. Он назвал встречу актуальной с учетом нынешней неспокойной обстановки на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ирана. "Несомненно, ближневосточная тема будет одной из ключевых в ходе обсуждения двух лидеров. Конечно, будут обсуждены и вопросы двустороннего характера, тоже, несомненно", - добавил помощник президента.

бишкек

киргизия

ближний восток

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мировая экономика, бишкек, киргизия, ближний восток, владимир путин, масуд пезешкиан, юрий ушаков, шос