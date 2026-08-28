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Путин встретится с премьером Индии на полях саммита ШОС - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путин встретится с премьером Индии на полях саммита ШОС
Путин встретится с премьером Индии на полях саммита ШОС - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин встретится с премьером Индии на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке проведет встречу с премьер-министром Индии... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:39+0300
2026-08-28T19:39+0300
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нарендра моди
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. Ушаков сообщил, что глава государства на полях саммита проведет девять двусторонних встреч, первой станет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. "После встречи с лидером Китая наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кстати, это будет встреча достаточно интересная, поскольку мы условились обсудить несколько важных вопросов на ней", - сказал он журналистам. В этом контексте Ушаков напомнил состоявшуюся в понедельник встречу Путина с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который находился с визитом в Москве. Помощник президента назвал прошедшие контакты полезными и добавил, что они будут продолжены. "Наши страны связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства, мы действительно очень плотно взаимодействуем во всех сферах сотрудничества", - подчеркнул помощник российского лидера.
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мировая экономика, россия, индия, китай, бишкек, владимир путин, юрий ушаков, нарендра моди, шос
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, Бишкек, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Нарендра Моди, ШОС
19:39 28.08.2026
 
Путин встретится с премьером Индии на полях саммита ШОС

Ушаков: Путин встретится с премьером Индии Моди 31 августа на полях саммита ШОС в Бишкеке

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. Ушаков сообщил, что глава государства на полях саммита проведет девять двусторонних встреч, первой станет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
"После встречи с лидером Китая наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кстати, это будет встреча достаточно интересная, поскольку мы условились обсудить несколько важных вопросов на ней", - сказал он журналистам.
В этом контексте Ушаков напомнил состоявшуюся в понедельник встречу Путина с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который находился с визитом в Москве. Помощник президента назвал прошедшие контакты полезными и добавил, что они будут продолжены.
"Наши страны связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства, мы действительно очень плотно взаимодействуем во всех сферах сотрудничества", - подчеркнул помощник российского лидера.
 
Мировая экономикаРОССИЯИНДИЯКИТАЙБишкекВладимир ПутинЮрий УшаковНарендра МодиШОС
 
 
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