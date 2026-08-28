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Строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС
Строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС - 28.08.2026, ПРАЙМ
Строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС
Все строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС и церемонии открытия Всемирных игр кочевников, сообщили журналистам в пресс-службе... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:24+0300
2026-08-28T16:30+0300
бизнес
мировая экономика
бишкек
киргизия
шос
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БИШКЕК, 28 авг - ПРАЙМ. Все строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС и церемонии открытия Всемирных игр кочевников, сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Киргизии. Сообщается, что представители государственного департамента архитектурно-строительного контроля при министерстве в пятницу провели встречу с представителями строительных компаний Бишкека. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в городе, а также бесперебойной работы инженерной и энергетической инфраструктуры в связи с проведением саммита ШОС и VI Всемирных игр кочевников. "В Бишкеке введены ограничения на строительные работы в связи с проведением мероприятий ШОС и Всемирных игр кочевников… С 30 августа в Бишкеке на три дня введено временное ограничение на проведение строительно-монтажных работ и использование тяжелой специальной техники", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что эти ограничения направлены на обеспечение безопасности и общественного порядка в период проведения крупных международных мероприятий, а также бесперебойного функционирования транспортной и инженерной инфраструктуры города. Церемония открытия Всемирных игр кочевников пройдет в Бишкеке 31 августа, 1 сентября в столице состоится саммит ШОС.
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бизнес, мировая экономика, бишкек, киргизия, шос
Бизнес, Мировая экономика, Бишкек, КИРГИЗИЯ, ШОС
16:24 28.08.2026 (обновлено: 16:30 28.08.2026)
 
Строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС

Строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС и Игр кочевников

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БИШКЕК, 28 авг - ПРАЙМ. Все строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС и церемонии открытия Всемирных игр кочевников, сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Киргизии.
Сообщается, что представители государственного департамента архитектурно-строительного контроля при министерстве в пятницу провели встречу с представителями строительных компаний Бишкека. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в городе, а также бесперебойной работы инженерной и энергетической инфраструктуры в связи с проведением саммита ШОС и VI Всемирных игр кочевников.
"В Бишкеке введены ограничения на строительные работы в связи с проведением мероприятий ШОС и Всемирных игр кочевников… С 30 августа в Бишкеке на три дня введено временное ограничение на проведение строительно-монтажных работ и использование тяжелой специальной техники", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что эти ограничения направлены на обеспечение безопасности и общественного порядка в период проведения крупных международных мероприятий, а также бесперебойного функционирования транспортной и инженерной инфраструктуры города.
Церемония открытия Всемирных игр кочевников пройдет в Бишкеке 31 августа, 1 сентября в столице состоится саммит ШОС.
 
БизнесМировая экономикаБишкекКИРГИЗИЯШОС
 
 
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