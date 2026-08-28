https://1prime.ru/20260828/raboty-872779545.html

Строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС

Строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС - 28.08.2026, ПРАЙМ

Строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС

Все строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС и церемонии открытия Всемирных игр кочевников, сообщили журналистам в пресс-службе... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:24+0300

2026-08-28T16:24+0300

2026-08-28T16:30+0300

бизнес

мировая экономика

бишкек

киргизия

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872779545.jpg?1787923823

БИШКЕК, 28 авг - ПРАЙМ. Все строительные работы в Бишкеке остановят на три дня из-за саммита ШОС и церемонии открытия Всемирных игр кочевников, сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Киргизии. Сообщается, что представители государственного департамента архитектурно-строительного контроля при министерстве в пятницу провели встречу с представителями строительных компаний Бишкека. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в городе, а также бесперебойной работы инженерной и энергетической инфраструктуры в связи с проведением саммита ШОС и VI Всемирных игр кочевников. "В Бишкеке введены ограничения на строительные работы в связи с проведением мероприятий ШОС и Всемирных игр кочевников… С 30 августа в Бишкеке на три дня введено временное ограничение на проведение строительно-монтажных работ и использование тяжелой специальной техники", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что эти ограничения направлены на обеспечение безопасности и общественного порядка в период проведения крупных международных мероприятий, а также бесперебойного функционирования транспортной и инженерной инфраструктуры города. Церемония открытия Всемирных игр кочевников пройдет в Бишкеке 31 августа, 1 сентября в столице состоится саммит ШОС.

бишкек

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, бишкек, киргизия, шос