https://1prime.ru/20260828/roskosmos-872766382.html

В "Роскосмосе" оценили использование ядерной энергетики на Луне

В "Роскосмосе" оценили использование ядерной энергетики на Луне - 28.08.2026, ПРАЙМ

В "Роскосмосе" оценили использование ядерной энергетики на Луне

Использование ядерной энергетики на постоянно действующих базах в рамках освоения Луны является безальтернативным, сообщил замдиректора департамента космических | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:54+0300

2026-08-28T12:54+0300

2026-08-28T12:54+0300

технологии

россия

роскосмос

ниц "курчатовский институт"

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НОВОСИБИРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Использование ядерной энергетики на постоянно действующих базах в рамках освоения Луны является безальтернативным, сообщил замдиректора департамента космических систем госкорпорации "Роскосмос" Денис Кутовой. Ранее он сообщил, что "Роскосмос" планирует после 2036 года создание на Луне российской постоянно действующей автоматической лунной базы. "Лунный день и лунная ночь составляют порядка 14 земных суток, и в период лунной ночи температура опускается где-то до минус 150-170 градусов Цельсия. В этих условиях космические лунные аппараты либо прекращают свое существование, либо переходят в спящий режим. Поэтому использование ядерной энергетики в космосе на Луне является безальтернативным, если мы хотим говорить о каких-то постоянно действующих лунных базах", - сказал он, выступая на форуме "Технопром-2026". Кутовой пояснил, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается в рамках федерального проекта "Космический атом" национального проекта "Космос". В частности, до 2036 года на Луну планируется запустить три космических аппарата для создания лунной электростанции и ядерной энергоустановки. Замдиректора по ядерным, плазменным и космическим технологиям НИЦ "Курчатовский институт" Андрей Кащеев также считает, что альтернативы ядерной энергетике при освоении Луны нет. "Сегодня человечество активно развивает не только свою жизнедеятельность на поверхности Земли, но и смотрит далеко в космос. Это колонизация Луны и других объектов солнечной системы… Здесь, как мне представляется, очень важным является направление работы в области атомного проекта, потому что для космоса ядерная энергетика, результаты атомного проекта во многом, наверное, будут безальтернативными", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, роскосмос, ниц "курчатовский институт"