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Падение и снова рост: что будет с рынком российских акций? - 28.08.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260828/rynok-872796178.html
Падение и снова рост: что будет с рынком российских акций?
Падение и снова рост: что будет с рынком российских акций? - 28.08.2026, ПРАЙМ
Падение и снова рост: что будет с рынком российских акций?
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 1,6%, а индекс... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:23+0300
2026-08-28T21:23+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
россия
акции
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 1,6%, а индекс РТС потерял 5,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2100 пунктов.Российский рубль за неделю ослабел к доллару на 3,4%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 85,7 рубля.Неделя на рынке акций началась с продолжения снижения, далее по дням наблюдалась череда разнонаправленных движений: во вторник — рост, в среду — падение, в четверг — снова рост и заключительная консолидация в пятницу. Индекс Мосбиржи вырос во вторник на 2,2%, краткосрочно преодолев отметку 2140 пунктов, после информации о визите в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Инвесторы позитивно отреагировали на эту новость.В среду снижение индексов наблюдалось на фоне слабеющего рубля и падающих цен на нефть. Объявление о возврате к выплате дивидендов "Норникеля" (доходность будущей выплаты — 1,5%) не смогло поддержать рынок, как и сильные финансовые результаты "Татнефти" и Московской биржи: реакция инвесторов на отчетность оказалась нейтральной. В четверг индекс снова поднялся, оттолкнувшись от уровня 2055 пунктов; в пятницу он сумел консолидироваться вблизи отметки 2085 пунктов. В пятницу рынок поддержала сильная финансовая отчетность "ЛУКОЙЛа" за полугодие и второй квартал: котировки компании в ходе торгов поднимались более чем на 4% при весе в индексе Мосбиржи более 16%.ЛидерыСреди акций, входящих в индекс, а также в портфелях фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Сургутнефтегаза" (прив., SNGSP, +4,95%). Акция традиционно следует за курсом рубля, являясь своего рода "хеджем" от ослабления национальной валюты.АутсайдерыЛидером по снижению цен за неделю оказались акции "Озона" (OZON), потерявшие за неделю около 25,9%.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 1950 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продемонстрировать резкий отскок — до уровня не выше 2215 пунктов.Автор: Александр Власенко, Управляющий активами ООО "РСХБ Управление Активами"
https://1prime.ru/20260828/aktsii-872792964.html
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, россия, акции
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции
21:23 28.08.2026
 
Падение и снова рост: что будет с рынком российских акций?

Власенко: индекс Мосбиржи будет торговаться выше уровня 1950 пунктов

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 1,6%, а индекс РТС потерял 5,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2100 пунктов.
Российский рубль за неделю ослабел к доллару на 3,4%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 85,7 рубля.
Неделя на рынке акций началась с продолжения снижения, далее по дням наблюдалась череда разнонаправленных движений: во вторник — рост, в среду — падение, в четверг — снова рост и заключительная консолидация в пятницу. Индекс Мосбиржи вырос во вторник на 2,2%, краткосрочно преодолев отметку 2140 пунктов, после информации о визите в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Инвесторы позитивно отреагировали на эту новость.
В среду снижение индексов наблюдалось на фоне слабеющего рубля и падающих цен на нефть. Объявление о возврате к выплате дивидендов "Норникеля" (доходность будущей выплаты — 1,5%) не смогло поддержать рынок, как и сильные финансовые результаты "Татнефти" и Московской биржи: реакция инвесторов на отчетность оказалась нейтральной. В четверг индекс снова поднялся, оттолкнувшись от уровня 2055 пунктов; в пятницу он сумел консолидироваться вблизи отметки 2085 пунктов. В пятницу рынок поддержала сильная финансовая отчетность "ЛУКОЙЛа" за полугодие и второй квартал: котировки компании в ходе торгов поднимались более чем на 4% при весе в индексе Мосбиржи более 16%.

Лидеры

Среди акций, входящих в индекс, а также в портфелях фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Сургутнефтегаза" (прив., SNGSP, +4,95%). Акция традиционно следует за курсом рубля, являясь своего рода "хеджем" от ослабления национальной валюты.
График Японские свечи на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
Аналитики оценили вероятность роста индекса Мосбиржи
19:57

Аутсайдеры

Лидером по снижению цен за неделю оказались акции "Озона" (OZON), потерявшие за неделю около 25,9%.

Прогноз на следующую неделю

На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 1950 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продемонстрировать резкий отскок — до уровня не выше 2215 пунктов.
Автор: Александр Власенко, Управляющий активами ООО "РСХБ Управление Активами"
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
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16:13

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