Падение и снова рост: что будет с рынком российских акций?

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 1,6%, а индекс РТС потерял 5,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2100 пунктов.Российский рубль за неделю ослабел к доллару на 3,4%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 85,7 рубля.Неделя на рынке акций началась с продолжения снижения, далее по дням наблюдалась череда разнонаправленных движений: во вторник — рост, в среду — падение, в четверг — снова рост и заключительная консолидация в пятницу. Индекс Мосбиржи вырос во вторник на 2,2%, краткосрочно преодолев отметку 2140 пунктов, после информации о визите в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Инвесторы позитивно отреагировали на эту новость.В среду снижение индексов наблюдалось на фоне слабеющего рубля и падающих цен на нефть. Объявление о возврате к выплате дивидендов "Норникеля" (доходность будущей выплаты — 1,5%) не смогло поддержать рынок, как и сильные финансовые результаты "Татнефти" и Московской биржи: реакция инвесторов на отчетность оказалась нейтральной. В четверг индекс снова поднялся, оттолкнувшись от уровня 2055 пунктов; в пятницу он сумел консолидироваться вблизи отметки 2085 пунктов. В пятницу рынок поддержала сильная финансовая отчетность "ЛУКОЙЛа" за полугодие и второй квартал: котировки компании в ходе торгов поднимались более чем на 4% при весе в индексе Мосбиржи более 16%.ЛидерыСреди акций, входящих в индекс, а также в портфелях фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Сургутнефтегаза" (прив., SNGSP, +4,95%). Акция традиционно следует за курсом рубля, являясь своего рода "хеджем" от ослабления национальной валюты.АутсайдерыЛидером по снижению цен за неделю оказались акции "Озона" (OZON), потерявшие за неделю около 25,9%.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 1950 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продемонстрировать резкий отскок — до уровня не выше 2215 пунктов.Автор: Александр Власенко, Управляющий активами ООО "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 1,6%, а индекс РТС потерял 5,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2100 пунктов.
Российский рубль за неделю ослабел к доллару на 3,4%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 85,7 рубля.
Неделя на рынке акций началась с продолжения снижения, далее по дням наблюдалась череда разнонаправленных движений: во вторник — рост, в среду — падение, в четверг — снова рост и заключительная консолидация в пятницу. Индекс Мосбиржи вырос во вторник на 2,2%, краткосрочно преодолев отметку 2140 пунктов, после информации о визите в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Инвесторы позитивно отреагировали на эту новость.
В среду снижение индексов наблюдалось на фоне слабеющего рубля и падающих цен на нефть. Объявление о возврате к выплате дивидендов "Норникеля" (доходность будущей выплаты — 1,5%) не смогло поддержать рынок, как и сильные финансовые результаты "Татнефти" и Московской биржи: реакция инвесторов на отчетность оказалась нейтральной. В четверг индекс снова поднялся, оттолкнувшись от уровня 2055 пунктов; в пятницу он сумел консолидироваться вблизи отметки 2085 пунктов. В пятницу рынок поддержала сильная финансовая отчетность "ЛУКОЙЛа" за полугодие и второй квартал: котировки компании в ходе торгов поднимались более чем на 4% при весе в индексе Мосбиржи более 16%.
Лидеры
Среди акций, входящих в индекс, а также в портфелях фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Сургутнефтегаза" (прив., SNGSP, +4,95%). Акция традиционно следует за курсом рубля, являясь своего рода "хеджем" от ослабления национальной валюты.
Аналитики оценили вероятность роста индекса Мосбиржи
19:57
Аутсайдеры
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции "Озона" (OZON), потерявшие за неделю около 25,9%.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 1950 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продемонстрировать резкий отскок — до уровня не выше 2215 пунктов.
Автор: Александр Власенко, Управляющий активами ООО "РСХБ Управление Активами"
ИИ-лихорадка превращает конвертируемые облигации в акции без защиты
16:13
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.