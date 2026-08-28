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Сбой в работе "Википедии" продолжается с полуночи
Сбой в работе "Википедии" продолжается с полуночи - 28.08.2026, ПРАЙМ
Сбой в работе "Википедии" продолжается с полуночи
Жалобы российских пользователей на сбой в работе онлайн-энциклопедии "Википедия" продолжают поступать с полуночи, следует из данных сервиса по отслеживанию... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:44+0300
2026-08-28T11:44+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Жалобы российских пользователей на сбой в работе онлайн-энциклопедии "Википедия" продолжают поступать с полуночи, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
По данным сервиса, в течение суток зафиксировано более 400 жалоб. При этом основной всплеск пришелся на ночное время.
Из графика следует, что массовый сбой начался в 00.45 мск в пятницу. За последний час поступило 12 жалоб (на 11:23 мск).
Отмечается, что жалобы поступают из Республики Карелия (19%), Нижегородской области (19%), Ивановской области (17%), Санкт-Петербурга (13%), Новосибирской области (10%).
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общество , технологии, нижегородская область, ивановская область, санкт-петербург, википедия
Общество , Технологии, Нижегородская область, Ивановская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Википедия
Сбой в работе "Википедии" продолжается с полуночи
Detector404: жалобы на сбой в работе "Википедии" продолжают поступать с полуночи
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Жалобы российских пользователей на сбой в работе онлайн-энциклопедии "Википедия" продолжают поступать с полуночи, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
По данным сервиса, в течение суток зафиксировано более 400 жалоб. При этом основной всплеск пришелся на ночное время.
Из графика следует, что массовый сбой начался в 00.45 мск в пятницу. За последний час поступило 12 жалоб (на 11:23 мск).
Отмечается, что жалобы поступают из Республики Карелия (19%), Нижегородской области (19%), Ивановской области (17%), Санкт-Петербурга (13%), Новосибирской области (10%).