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Сбой в работе "Википедии" продолжается с полуночи

Сбой в работе "Википедии" продолжается с полуночи - 28.08.2026, ПРАЙМ

Сбой в работе "Википедии" продолжается с полуночи

Жалобы российских пользователей на сбой в работе онлайн-энциклопедии "Википедия" продолжают поступать с полуночи, следует из данных сервиса по отслеживанию... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:44+0300

2026-08-28T11:44+0300

2026-08-28T11:44+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Жалобы российских пользователей на сбой в работе онлайн-энциклопедии "Википедия" продолжают поступать с полуночи, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. По данным сервиса, в течение суток зафиксировано более 400 жалоб. При этом основной всплеск пришелся на ночное время. Из графика следует, что массовый сбой начался в 00.45 мск в пятницу. За последний час поступило 12 жалоб (на 11:23 мск). Отмечается, что жалобы поступают из Республики Карелия (19%), Нижегородской области (19%), Ивановской области (17%), Санкт-Петербурга (13%), Новосибирской области (10%).

нижегородская область

ивановская область

санкт-петербург

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общество , технологии, нижегородская область, ивановская область, санкт-петербург, википедия