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Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации России на саммите ШОС

Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации России на саммите ШОС - 28.08.2026, ПРАЙМ

Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации России на саммите ШОС

Глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин войдут в состав российской делегации в ходе... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:35+0300

2026-08-28T19:35+0300

2026-08-28T19:35+0300

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алексей оверчук

шос

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин войдут в состав российской делегации в ходе визита президента России Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. "На самом саммите нашего президента будет сопровождать достаточно компактная команда - семь человек. Лавров, Оверчук, трое представителей администрации - Орешкин, Песков, Ушаков. Национальный координатор России в ШОС (Бахтиер - ред.) Хакимов и посол России в Киргизии (Сергей - ред.) Вакунов", - сказал Ушаков журналистам.

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россия, общество , киргизия, юрий ушаков, сергей лавров, алексей оверчук, шос, мид рф