Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации России на саммите ШОС - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/shos-872791550.html
Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации России на саммите ШОС
Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации России на саммите ШОС - 28.08.2026, ПРАЙМ
Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации России на саммите ШОС
Глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин войдут в состав российской делегации в ходе... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:35+0300
2026-08-28T19:35+0300
россия
общество
киргизия
юрий ушаков
сергей лавров
алексей оверчук
шос
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872791550.jpg?1787934903
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин войдут в состав российской делегации в ходе визита президента России Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. "На самом саммите нашего президента будет сопровождать достаточно компактная команда - семь человек. Лавров, Оверчук, трое представителей администрации - Орешкин, Песков, Ушаков. Национальный координатор России в ШОС (Бахтиер - ред.) Хакимов и посол России в Киргизии (Сергей - ред.) Вакунов", - сказал Ушаков журналистам.
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , киргизия, юрий ушаков, сергей лавров, алексей оверчук, шос, мид рф
РОССИЯ, Общество , КИРГИЗИЯ, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Алексей Оверчук, ШОС, МИД РФ
19:35 28.08.2026
 
Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации России на саммите ШОС

Ушаков: Лавров, Оверчук, Орешкин войдут в состав делегации РФ на саммите ШОС в Киргизии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин войдут в состав российской делегации в ходе визита президента России Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.
"На самом саммите нашего президента будет сопровождать достаточно компактная команда - семь человек. Лавров, Оверчук, трое представителей администрации - Орешкин, Песков, Ушаков. Национальный координатор России в ШОС (Бахтиер - ред.) Хакимов и посол России в Киргизии (Сергей - ред.) Вакунов", - сказал Ушаков журналистам.
 
РОССИЯОбществоКИРГИЗИЯЮрий УшаковСергей ЛавровАлексей ОверчукШОСМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала