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СМИ: Швейцария может отменить санкции против России

СМИ: Швейцария может отменить санкции против России - 28.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: Швейцария может отменить санкции против России

Швейцария будет обязана отменить действующие санкции против России, если на референдуме будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета, сообщили газете... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T00:37+0300

2026-08-28T00:37+0300

2026-08-28T00:37+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Швейцария будет обязана отменить действующие санкции против России, если на референдуме будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета, сообщили газете "Известия" в МИД Швейцарии. Вопрос о том, стоит ли внести в конституцию меры по ужесточению принципа нейтралитета Швейцарии, включая запрет следовать не одобренным Совбезом ООН санкциям, будет вынесен на референдум 27 сентября. С инициативой выступила имеющая парламентское большинство Швейцарская народная партия (UDC). "В случае принятия инициативы Швейцария больше не сможет присоединяться к санкциям, направленным против воюющего государства. Исходя из формулировок инициативы, также следует предполагать, что в случае ее принятия уже действующие санкции против воюющих государств должны будут отменить", - заявила "Известиям" представитель МИД страны Леа Цюрхер, отметив, что Швейцария, согласно тексту инициативы, не должна вводить санкции против государств, участвующих в войне. По словам Цюрхер, таким образом, в частности, станет невозможным присоединение к санкциям ЕС, подобным тем, которые Евросоюз вводит против России с февраля 2022 года. В швейцарском МИД пояснили, что в соответствии с инициативой сотрудничество по сравнению с сегодняшним днем придется ограничить среди прочего в сфере совместных учений с НАТО или обмена данными. При этом подчеркивается, что даже после отмены санкций страна сможет принимать меры для предотвращения их обхода через свою территорию. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что швейцарский нейтралитет гнется ровно туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно, в 1940-х годах он был на стороне Берлина, а сегодня гнется в сторону Киева и Брюсселя.

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мировая экономика, швейцария, берлин, киев, мария захарова, мид, ес, совбез