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СМИ: США и Венесуэла обсуждают передачу в аренду нефтяных месторождений

СМИ: США и Венесуэла обсуждают передачу в аренду нефтяных месторождений - 28.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: США и Венесуэла обсуждают передачу в аренду нефтяных месторождений

Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:43+0300

2026-08-28T10:43+0300

2026-08-28T10:43+0300

нефть

сша

венесуэла

вашингтон

дональд трамп

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. "Рост влияния Вашингтона также отражается в переговорах США с венесуэльскими руководителями о получении более крупной доли в национальных залежах нефти… Переговорщики обеих стран обсуждают это предложение... Некоторые из них сообщили, что обсуждалась потенциальная договоренность о передаче на 100 лет в аренду нескольких нефтяных месторождений", - говорится в материале. Белый дом отказался комментировать эту тему, а министерство информации Венесуэлы не ответило на запрос, пишет агентство. "Получение доли в нефтяных запасах Венесуэлы будет означать почти беспрецедентное вмешательство США в экономику другой страны, однако это также идет в русле, как ее называет (президент США Дональд – ред.) Трамп, "Доктрины Донро" о расширении американского влияния в Западном полушарии", - сказано в статье. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала. Трамп также опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором Венесуэла была представлена в виде 51-го штата США. Публикация появилась на фоне его заявлений о роли Венесуэлы в энергетических ресурсах и стала очередным намеком на возможное усиление американского влияния на страну. Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил 18 августа, что в последние месяцы в сутки в США из Венесуэлы экспортируется более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всего объема добываемой в Венесуэле нефти.

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нефть, сша, венесуэла, вашингтон, дональд трамп