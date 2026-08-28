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СМИ: США и Венесуэла обсуждают передачу в аренду нефтяных месторождений
СМИ: США и Венесуэла обсуждают передачу в аренду нефтяных месторождений - 28.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: США и Венесуэла обсуждают передачу в аренду нефтяных месторождений
Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:43+0300
2026-08-28T10:43+0300
2026-08-28T10:43+0300
нефть
сша
венесуэла
вашингтон
дональд трамп
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Рост влияния Вашингтона также отражается в переговорах США с венесуэльскими руководителями о получении более крупной доли в национальных залежах нефти… Переговорщики обеих стран обсуждают это предложение... Некоторые из них сообщили, что обсуждалась потенциальная договоренность о передаче на 100 лет в аренду нескольких нефтяных месторождений", - говорится в материале.
Белый дом отказался комментировать эту тему, а министерство информации Венесуэлы не ответило на запрос, пишет агентство.
"Получение доли в нефтяных запасах Венесуэлы будет означать почти беспрецедентное вмешательство США в экономику другой страны, однако это также идет в русле, как ее называет (президент США Дональд – ред.) Трамп, "Доктрины Донро" о расширении американского влияния в Западном полушарии", - сказано в статье.
В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала.
Трамп также опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором Венесуэла была представлена в виде 51-го штата США. Публикация появилась на фоне его заявлений о роли Венесуэлы в энергетических ресурсах и стала очередным намеком на возможное усиление американского влияния на страну.
Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил 18 августа, что в последние месяцы в сутки в США из Венесуэлы экспортируется более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всего объема добываемой в Венесуэле нефти.
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нефть, сша, венесуэла, вашингтон, дональд трамп
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
СМИ: США и Венесуэла обсуждают передачу в аренду нефтяных месторождений
Блумберг: США и Венесуэла обсуждают передачу в аренду нефтяных месторождений
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Рост влияния Вашингтона также отражается в переговорах США с венесуэльскими руководителями о получении более крупной доли в национальных залежах нефти… Переговорщики обеих стран обсуждают это предложение... Некоторые из них сообщили, что обсуждалась потенциальная договоренность о передаче на 100 лет в аренду нескольких нефтяных месторождений", - говорится в материале.
Белый дом отказался комментировать эту тему, а министерство информации Венесуэлы не ответило на запрос, пишет агентство.
"Получение доли в нефтяных запасах Венесуэлы будет означать почти беспрецедентное вмешательство США в экономику другой страны, однако это также идет в русле, как ее называет (президент США Дональд – ред.) Трамп, "Доктрины Донро" о расширении американского влияния в Западном полушарии", - сказано в статье.
В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала.
Трамп также опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором Венесуэла была представлена в виде 51-го штата США. Публикация появилась на фоне его заявлений о роли Венесуэлы в энергетических ресурсах и стала очередным намеком на возможное усиление американского влияния на страну.
Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил 18 августа, что в последние месяцы в сутки в США из Венесуэлы экспортируется более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всего объема добываемой в Венесуэле нефти.