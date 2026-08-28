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Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии снизилась на 3,3%

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии снизилась на 3,3% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии снизилась на 3,3%

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия составила 148,3 миллиарда рублей, снизившись примерно на 3,3% по... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:13+0300

2026-08-28T16:13+0300

2026-08-28T16:13+0300

нефть

транснефть

бизнес

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия составила 148,3 миллиарда рублей, снизившись примерно на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. "Прибыль акционерам ПАО "Транснефть" оказалась на уровне 148 миллиардов рублей, незначительно снизившись по сравнению с результатом предыдущего года. На динамику прибыли существенное влияние оказали снижение показателя EBITDA и процентных доходов", - поясняет компания. В отчете уточняется, что чистая прибыль в первом полугодии 2026 года составила 148,3 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2025 года - 153,4 миллиарда рублей.

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нефть, транснефть, бизнес