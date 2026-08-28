https://1prime.ru/20260828/transneft-872778943.html
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии снизилась на 3,3%
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии снизилась на 3,3% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии снизилась на 3,3%
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия составила 148,3 миллиарда рублей, снизившись примерно на 3,3% по... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:13+0300
2026-08-28T16:13+0300
2026-08-28T16:13+0300
нефть
транснефть
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864742103_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_99074c2f5b412425843447c58c04d518.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия составила 148,3 миллиарда рублей, снизившись примерно на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. "Прибыль акционерам ПАО "Транснефть" оказалась на уровне 148 миллиардов рублей, незначительно снизившись по сравнению с результатом предыдущего года. На динамику прибыли существенное влияние оказали снижение показателя EBITDA и процентных доходов", - поясняет компания. В отчете уточняется, что чистая прибыль в первом полугодии 2026 года составила 148,3 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2025 года - 153,4 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864742103_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_491ba8247a715a977198354192681a54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, транснефть, бизнес
Нефть, Транснефть, Бизнес
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии снизилась на 3,3%
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I полугодии упала на 3,3%, до 148,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия составила 148,3 миллиарда рублей, снизившись примерно на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.
"Прибыль акционерам ПАО "Транснефть" оказалась на уровне 148 миллиардов рублей, незначительно снизившись по сравнению с результатом предыдущего года. На динамику прибыли существенное влияние оказали снижение показателя EBITDA и процентных доходов", - поясняет компания.
В отчете уточняется, что чистая прибыль в первом полугодии 2026 года составила 148,3 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2025 года - 153,4 миллиарда рублей.