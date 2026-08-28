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Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением

Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением - 28.08.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением

Мировые цены на нефть не показывают единой динамики в пятницу вечером, а по итогам недели готовятся показать снижение, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:32+0300

2026-08-28T20:32+0300

2026-08-28T20:37+0300

нефть

рынок

ормузский пролив

ближний восток

иран

энергетика

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не показывают единой динамики в пятницу вечером, а по итогам недели готовятся показать снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия - до 88,28 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI росла на 0,04% - до 83,56 доллара за баррель. С начала недели марка Brent подешевела на 6,5%, WTI - на 4,2%. При этом ранее обе марки дорожали: Brent три предыдущих недели подряд, WTI - две недели. Рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, преимущественно в Ормузском проливе. Иран и Оман договорились о создании временного маршрута для судоходства через Ормузский пролив и совместном разминировании акватории, однако окончательные параметры соглашения еще обсуждаются. Тегеран связывает полное открытие пролива с прекращением блокады иранских портов и отменой американских санкций. Движение судов через пролив пока остается ограниченным. "Надежды на "временное открытие" пролива несколько ослабили давление на рынок, однако никакого мирного соглашения пока не подтверждено, и хотя риторика несколько смягчилась, ожидаются дальнейшие перебои в поставках", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика StoneX Алекса Хоудса (Alex Hodes). Кроме того, в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 августа их число снизилось на 5 - до 447 установок.

ормузский пролив

ближний восток

иран

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нефть, рынок, ормузский пролив, ближний восток, иран