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Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением
Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением - 28.08.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением
Мировые цены на нефть не показывают единой динамики в пятницу вечером, а по итогам недели готовятся показать снижение, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:32+0300
2026-08-28T20:32+0300
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нефть
рынок
ормузский пролив
ближний восток
иран
энергетика
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не показывают единой динамики в пятницу вечером, а по итогам недели готовятся показать снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия - до 88,28 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI росла на 0,04% - до 83,56 доллара за баррель. С начала недели марка Brent подешевела на 6,5%, WTI - на 4,2%. При этом ранее обе марки дорожали: Brent три предыдущих недели подряд, WTI - две недели. Рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, преимущественно в Ормузском проливе. Иран и Оман договорились о создании временного маршрута для судоходства через Ормузский пролив и совместном разминировании акватории, однако окончательные параметры соглашения еще обсуждаются. Тегеран связывает полное открытие пролива с прекращением блокады иранских портов и отменой американских санкций. Движение судов через пролив пока остается ограниченным. "Надежды на "временное открытие" пролива несколько ослабили давление на рынок, однако никакого мирного соглашения пока не подтверждено, и хотя риторика несколько смягчилась, ожидаются дальнейшие перебои в поставках", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика StoneX Алекса Хоудса (Alex Hodes). Кроме того, в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 августа их число снизилось на 5 - до 447 установок.
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нефть, рынок, ормузский пролив, ближний восток, иран
Нефть, Рынок, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Энергетика
Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением
Мировые цены на нефть по итогам недели готовятся показать снижение
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не показывают единой динамики в пятницу вечером, а по итогам недели готовятся показать снижение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия - до 88,28 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI росла на 0,04% - до 83,56 доллара за баррель.
С начала недели марка Brent подешевела на 6,5%, WTI - на 4,2%. При этом ранее обе марки дорожали: Brent три предыдущих недели подряд, WTI - две недели.
Рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке
, преимущественно в Ормузском проливе
.
Иран
и Оман
договорились о создании временного маршрута для судоходства через Ормузский пролив и совместном разминировании акватории, однако окончательные параметры соглашения еще обсуждаются. Тегеран связывает полное открытие пролива с прекращением блокады иранских портов и отменой американских санкций. Движение судов через пролив пока остается ограниченным.
"Надежды на "временное открытие" пролива несколько ослабили давление на рынок, однако никакого мирного соглашения пока не подтверждено, и хотя риторика несколько смягчилась, ожидаются дальнейшие перебои в поставках", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика StoneX Алекса Хоудса (Alex Hodes).
Кроме того, в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США
. За неделю по 28 августа их число снизилось на 5 - до 447 установок.