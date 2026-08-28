https://1prime.ru/20260828/uzbekistan-872762604.html

Узбекистан может импортировать нефтепродукты с НПЗ в Азербайджане

Узбекистан может импортировать нефтепродукты с НПЗ в Азербайджане - 28.08.2026, ПРАЙМ

Узбекистан может импортировать нефтепродукты с НПЗ в Азербайджане

Узбекистан рассматривает возможность импортировать нефтепродукты с одного из строящихся НПЗ в Азербайджане, войдя в проект в качестве партнера, заявил... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:11+0300

2026-08-28T11:11+0300

2026-08-28T11:11+0300

нефть

газ

узбекистан

азербайджан

нпз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872762604.jpg?1787904686

ТАШКЕНТ, 28 авг – ПРАЙМ. Узбекистан рассматривает возможность импортировать нефтепродукты с одного из строящихся НПЗ в Азербайджане, войдя в проект в качестве партнера, заявил узбекистанский министр энергетики Шерзод Ходжаев. Ранее местное интернет-издание spot.uz сообщило со ссылкой на минэнерго страны, что Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность организации долгосрочных поставок нефти и нефтепродуктов, а также совместной переработки углеводородного сырья. "Речь идет о том, чтобы присоединиться в качестве партнера к новому нефтеперерабатывающему заводу, который строится в Азербайджане, и часть произведенной там продукции поставлять в Узбекистан", - сказал Ходжаев в интервью телеканалу "Узбекистан 24", комментируя данное сообщение. "Думаю, это сотрудничество, безусловно, будет способствовать надежному насыщению рынка Узбекистана нефтепродуктами", - добавил министр. По его словам, также предусматривается производство продукции на действующих НПЗ Узбекистана. По данным официальной статистики, Узбекистан в январе-июне 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 8,1% в годовом выражении, до 1,11 миллиарда долларов. В том числе поставки автомобильного бензина в страну за первое полугодие выросли в 1,78 раза, до 409,5 миллиона долларов, дизельного топлива – снизились на 12%, до 228,9 миллиона долларов. Откуда в республику поступало топливо, не раскрывается, как и физические объемы импорта. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн. Сегодня они загружены не полностью. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Согласно официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на 8% - до 655,7 тысячи тонн, производство бензина – на 6,8%, до 1,2 миллиона тонн.

узбекистан

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, узбекистан, азербайджан, нпз