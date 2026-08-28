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Узбекистан может импортировать нефтепродукты с НПЗ в Азербайджане - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан может импортировать нефтепродукты с НПЗ в Азербайджане
Узбекистан может импортировать нефтепродукты с НПЗ в Азербайджане - 28.08.2026, ПРАЙМ
Узбекистан может импортировать нефтепродукты с НПЗ в Азербайджане
Узбекистан рассматривает возможность импортировать нефтепродукты с одного из строящихся НПЗ в Азербайджане, войдя в проект в качестве партнера, заявил... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:11+0300
2026-08-28T11:11+0300
нефть
газ
узбекистан
азербайджан
нпз
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ТАШКЕНТ, 28 авг – ПРАЙМ. Узбекистан рассматривает возможность импортировать нефтепродукты с одного из строящихся НПЗ в Азербайджане, войдя в проект в качестве партнера, заявил узбекистанский министр энергетики Шерзод Ходжаев. Ранее местное интернет-издание spot.uz сообщило со ссылкой на минэнерго страны, что Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность организации долгосрочных поставок нефти и нефтепродуктов, а также совместной переработки углеводородного сырья. "Речь идет о том, чтобы присоединиться в качестве партнера к новому нефтеперерабатывающему заводу, который строится в Азербайджане, и часть произведенной там продукции поставлять в Узбекистан", - сказал Ходжаев в интервью телеканалу "Узбекистан 24", комментируя данное сообщение. "Думаю, это сотрудничество, безусловно, будет способствовать надежному насыщению рынка Узбекистана нефтепродуктами", - добавил министр. По его словам, также предусматривается производство продукции на действующих НПЗ Узбекистана. По данным официальной статистики, Узбекистан в январе-июне 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 8,1% в годовом выражении, до 1,11 миллиарда долларов. В том числе поставки автомобильного бензина в страну за первое полугодие выросли в 1,78 раза, до 409,5 миллиона долларов, дизельного топлива – снизились на 12%, до 228,9 миллиона долларов. Откуда в республику поступало топливо, не раскрывается, как и физические объемы импорта. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн. Сегодня они загружены не полностью. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Согласно официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на 8% - до 655,7 тысячи тонн, производство бензина – на 6,8%, до 1,2 миллиона тонн.
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нефть, газ, узбекистан, азербайджан, нпз
Нефть, Газ, УЗБЕКИСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, НПЗ
11:11 28.08.2026
 
Узбекистан может импортировать нефтепродукты с НПЗ в Азербайджане

Министр Ходжаев: Узбекистан может импортировать нефтепродукты с НПЗ в Азербайджане

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ТАШКЕНТ, 28 авг – ПРАЙМ. Узбекистан рассматривает возможность импортировать нефтепродукты с одного из строящихся НПЗ в Азербайджане, войдя в проект в качестве партнера, заявил узбекистанский министр энергетики Шерзод Ходжаев.
Ранее местное интернет-издание spot.uz сообщило со ссылкой на минэнерго страны, что Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность организации долгосрочных поставок нефти и нефтепродуктов, а также совместной переработки углеводородного сырья.
"Речь идет о том, чтобы присоединиться в качестве партнера к новому нефтеперерабатывающему заводу, который строится в Азербайджане, и часть произведенной там продукции поставлять в Узбекистан", - сказал Ходжаев в интервью телеканалу "Узбекистан 24", комментируя данное сообщение.
"Думаю, это сотрудничество, безусловно, будет способствовать надежному насыщению рынка Узбекистана нефтепродуктами", - добавил министр.
По его словам, также предусматривается производство продукции на действующих НПЗ Узбекистана.
По данным официальной статистики, Узбекистан в январе-июне 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 8,1% в годовом выражении, до 1,11 миллиарда долларов. В том числе поставки автомобильного бензина в страну за первое полугодие выросли в 1,78 раза, до 409,5 миллиона долларов, дизельного топлива – снизились на 12%, до 228,9 миллиона долларов. Откуда в республику поступало топливо, не раскрывается, как и физические объемы импорта.
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн. Сегодня они загружены не полностью. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Согласно официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на 8% - до 655,7 тысячи тонн, производство бензина – на 6,8%, до 1,2 миллиона тонн.
 
НефтьГазУЗБЕКИСТАНАЗЕРБАЙДЖАННПЗ
 
 
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