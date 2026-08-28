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Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК, сообщили СМИ
Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК, сообщили СМИ - 28.08.2026, ПРАЙМ
Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК, сообщили СМИ
Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T02:23+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, идея выхода обсуждалась в ходе переговоров с американскими чиновниками, и окончательное решение еще не принято.
Венесуэла, одна из пяти стран-учредителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 1960 году, в последние годы утратила свое значение из-за санкций США и внутренних экономических кризисов, которые подорвали ее нефтяную промышленность, утверждает агентство.
Потенциальный выход Венесуэлы из ОПЕК может открыть путь для того, чтобы международные нефтяные компании из США и других стран сыграли более значительную роль в восстановлении нефтяного сектора страны, говорится в публикации.
С 1 мая ОПЕК и ОПЕК+ официально покинули ОАЭ.
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нефть, венесуэла, сша, оаэ, опек
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ОАЭ, ОПЕК
Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК, сообщили СМИ
Блумберг: Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, идея выхода обсуждалась в ходе переговоров с американскими чиновниками, и окончательное решение еще не принято.
Венесуэла, одна из пяти стран-учредителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 1960 году, в последние годы утратила свое значение из-за санкций США и внутренних экономических кризисов, которые подорвали ее нефтяную промышленность, утверждает агентство.
Потенциальный выход Венесуэлы из ОПЕК может открыть путь для того, чтобы международные нефтяные компании из США и других стран сыграли более значительную роль в восстановлении нефтяного сектора страны, говорится в публикации.
С 1 мая ОПЕК и ОПЕК+ официально покинули ОАЭ.