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Эксперт оценил последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК

Эксперт оценил последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК - 28.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК

Выход Венесуэлы из ОПЕК вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором для республики, считает экономист Игорь | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:31+0300

2026-08-28T15:31+0300

2026-08-28T15:31+0300

нефть

рынок

венесуэла

ливия

иран

игорь юшков

опек

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Выход Венесуэлы из ОПЕК вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором для республики, считает экономист Игорь Юшков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщило, что Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК. "Такой шаг вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором и для Боливарианской республики, и для инвесторов", - сказал газете ВЗГЛЯД Юшков. Кроме того, эксперт напомнил, что участие Венесуэлы в ОПЕК и ОПЕК+ никак не ограничивает объемы ее нефтедобычи. Наряду с Ливией и Ираном страна может добывать столько нефти, сколько позволяют ее производственные возможности.

https://1prime.ru/20260828/neft-872773754.html

венесуэла

ливия

иран

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нефть, рынок, венесуэла, ливия, иран, игорь юшков, опек