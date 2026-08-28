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Эксперт оценил последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценил последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
Эксперт оценил последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК - 28.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
Выход Венесуэлы из ОПЕК вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором для республики, считает экономист Игорь | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:31+0300
2026-08-28T15:31+0300
нефть
рынок
венесуэла
ливия
иран
игорь юшков
опек
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Выход Венесуэлы из ОПЕК вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором для республики, считает экономист Игорь Юшков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщило, что Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК. "Такой шаг вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором и для Боливарианской республики, и для инвесторов", - сказал газете ВЗГЛЯД Юшков. Кроме того, эксперт напомнил, что участие Венесуэлы в ОПЕК и ОПЕК+ никак не ограничивает объемы ее нефтедобычи. Наряду с Ливией и Ираном страна может добывать столько нефти, сколько позволяют ее производственные возможности.
https://1prime.ru/20260828/neft-872773754.html
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нефть, рынок, венесуэла, ливия, иран, игорь юшков, опек
Нефть, Рынок, ВЕНЕСУЭЛА, ЛИВИЯ, ИРАН, Игорь Юшков, ОПЕК
15:31 28.08.2026
 
Эксперт оценил последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК

Экономист Юшков заявил, что цены на нефть пойдут вниз после выхода Венесуэлы из ОПЕК

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Выход Венесуэлы из ОПЕК вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором для республики, считает экономист Игорь Юшков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщило, что Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК.
"Такой шаг вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором и для Боливарианской республики, и для инвесторов", - сказал газете ВЗГЛЯД Юшков.
Кроме того, эксперт напомнил, что участие Венесуэлы в ОПЕК и ОПЕК+ никак не ограничивает объемы ее нефтедобычи. Наряду с Ливией и Ираном страна может добывать столько нефти, сколько позволяют ее производственные возможности.
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НефтьРынокВЕНЕСУЭЛАЛИВИЯИРАНИгорь ЮшковОПЕК
 
 
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