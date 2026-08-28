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ОПЕК теряет основателей: Венесуэла может выйти вслед за ОАЭ

ОПЕК теряет основателей: Венесуэла может выйти вслед за ОАЭ - 28.08.2026, ПРАЙМ

ОПЕК теряет основателей: Венесуэла может выйти вслед за ОАЭ

Венесуэла — одна из стран-основателей ОПЕК — рассматривает возможность выхода из организации, что станет вторым подобным случаем за последние месяцы после ухода | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:43+0300

2026-08-28T15:43+0300

2026-08-28T15:43+0300

нефть

мировая экономика

венесуэла

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rystad energy

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Венесуэла — одна из стран-основателей ОПЕК — рассматривает возможность выхода из организации, что станет вторым подобным случаем за последние месяцы после ухода Объединенных Арабских Эмиратов, пишет Bloomberg. Хотя немедленное влияние на мировые поставки нефти будет незначительным из-за многолетнего падения добычи в Венесуэле, сам факт обсуждений подрывает авторитет картеля и ставит под вопрос его будущее.Как отмечает издание, Каракас все ближе к США, и выход из ОПЕК может усилить конкуренцию между членами альянса за клиентов и долю рынка. Это грозит повторением разрушительной ценовой войны, вспыхнувшей в начале пандемии 2020 года. Даже если эскалации удастся избежать, дальнейшая фрагментация ОПЕК лишит глобальный рынок ключевого регулятора поставок, делая цены более подверженными резким падениям и увеличивая уязвимость нефтяной отрасли к внешним шокам."На кону может оказаться сама сплоченность и авторитет ОПЕК, — заявил бывший генеральный директор по маркетингу нефти и газа министерства энергетики Омана Али Аль Риями. — Ключевой вопрос — знаменует ли это начало более широкой волны вывода средств".Уход ОАЭ в апреле стал результатом многолетнего разочарования из-за ограничений на добычу, которые мешали стране ввести в строй новые мощности. Вскоре после этого Ирак, также давно сопротивлявшийся квотам, пригрозил выходом, если ему не повысят лимит в рамках аудита возможностей членов. Эти сигналы свидетельствуют о нарастающем кризисе внутри организации. Если Венесуэла последует примеру ОАЭ, два выхода сократят производственные мощности ОПЕК более чем на 5 миллионов баррелей в день — около 17% от объема, находившегося у основных членов в начале года. При этом Венесуэла обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире, которые могут быть освобождены в ближайшие десятилетия с участием американских супермейджоров.Для ОПЕК уход Венесуэлы особенно болезнен, поскольку эта страна сыграла ключевую роль в создании организации в 1960 году. Благодаря дипломатическим усилиям тогдашнего министра нефти Хуана Пабло Переса Альфонсо Венесуэла считается государством, внесшим наибольший вклад в основание картеля. "Это будет серьезным ударом по ОПЕК, — заявил Хорхе Леон, руководитель геополитического анализа Rystad Energy, ранее работавший в секретариате ОПЕК. — Венесуэла — один из основателей".Доминирование ОПЕК ослабевает на фоне роста добычи в США, Бразилии и Гайане, а также из-за войны в Иране, которая превратила Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива в сторонних наблюдателей, вынужденных сокращать добычу. Китай и США все больше берут на себя роль балансирующих игроков на рынке. Влияние России также пострадало из-за санкций и войны в Украине. Если конфликт с Ираном будет разрешен, мировые рынки могут столкнуться с профицитом нефти, и ОПЕК+ окажется под давлением необходимости восстанавливать баланс за счет сокращения добычи. Однако неясно, готовы ли саудиты, фактический лидер группы, нести это бремя в одиночку."ОПЕК ведет, похоже, проигрышную битву против значительных изменений в геополитике нефти, — сказал управляющий директор Eurasia Group Хеннинг Глойстейн. — Снижение числа членов и объемов означает, что влияние группы на мировых рынках ослабевает, особенно учитывая, что США получают контроль на стороне предложения". По его словам, Китай стал ключевым колеблющимся игроком на стороне спроса.Впереди, по мнению аналитиков, может наступить период беспрецедентной волатильности, когда будущая роль и значимость ОПЕК будут фундаментально переосмыслены. Как резюмирует Аль Риями, "на кону может оказаться сама сплоченность и авторитет ОПЕК".

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нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, оаэ, опек, bloomberg, rystad energy