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Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ
Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ - 28.08.2026, ПРАЙМ
Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ
Нефтегазовый гигант Chevron и другие американские энергетические компании приближаются к заключению многомиллиардных сделок по расширению своего присутствия в... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:13+0300
2026-08-28T19:31+0300
нефть
венесуэла
сша
вашингтон
дональд трамп
chevron
pdvsa
halliburton
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ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовый гигант Chevron и другие американские энергетические компании приближаются к заключению многомиллиардных сделок по расширению своего присутствия в Венесуэле, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщало, что Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений. "Chevron и другие энергетические компании США близки к заключению сделок о многомиллиардных инвестициях в нефтяные месторождения Венесуэлы. Chevron также близка к заключению сделки по расширению своей деятельности в стране, что потенциально позволит ей добавить в свой портфель два новых месторождения", - пишет газета со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что у Chevron на данный момент есть три совместных предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, и она является единственным крупным американским предприятием, работающим в стране. Более того, по информации издания, Halliburton, одна из крупнейших американских нефтесервисных компаний, также работает над соглашением о поставках оборудования нефтяным компаниям Венесуэлы. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала. Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил 18 августа, что в последние месяцы в сутки в США из Венесуэлы экспортируется более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всего объема добываемой в Венесуэле нефти.
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нефть, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, chevron, pdvsa, halliburton
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Chevron, PDVSA, Halliburton
19:13 28.08.2026 (обновлено: 19:31 28.08.2026)
 
Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ

WSJ: Chevron и другие компании США близки к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле

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ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовый гигант Chevron и другие американские энергетические компании приближаются к заключению многомиллиардных сделок по расширению своего присутствия в Венесуэле, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщало, что Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений.
"Chevron и другие энергетические компании США близки к заключению сделок о многомиллиардных инвестициях в нефтяные месторождения Венесуэлы. Chevron также близка к заключению сделки по расширению своей деятельности в стране, что потенциально позволит ей добавить в свой портфель два новых месторождения", - пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что у Chevron на данный момент есть три совместных предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, и она является единственным крупным американским предприятием, работающим в стране.
Более того, по информации издания, Halliburton, одна из крупнейших американских нефтесервисных компаний, также работает над соглашением о поставках оборудования нефтяным компаниям Венесуэлы.
В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала.
Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил 18 августа, что в последние месяцы в сутки в США из Венесуэлы экспортируется более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всего объема добываемой в Венесуэле нефти.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАВАШИНГТОНДональд ТрампChevronPDVSAHalliburton
 
 
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