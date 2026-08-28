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Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ

Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ - 28.08.2026, ПРАЙМ

Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ

Нефтегазовый гигант Chevron и другие американские энергетические компании приближаются к заключению многомиллиардных сделок по расширению своего присутствия в... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:13+0300

2026-08-28T19:13+0300

2026-08-28T19:31+0300

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венесуэла

сша

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дональд трамп

chevron

pdvsa

halliburton

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ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовый гигант Chevron и другие американские энергетические компании приближаются к заключению многомиллиардных сделок по расширению своего присутствия в Венесуэле, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщало, что Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений. "Chevron и другие энергетические компании США близки к заключению сделок о многомиллиардных инвестициях в нефтяные месторождения Венесуэлы. Chevron также близка к заключению сделки по расширению своей деятельности в стране, что потенциально позволит ей добавить в свой портфель два новых месторождения", - пишет газета со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что у Chevron на данный момент есть три совместных предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, и она является единственным крупным американским предприятием, работающим в стране. Более того, по информации издания, Halliburton, одна из крупнейших американских нефтесервисных компаний, также работает над соглашением о поставках оборудования нефтяным компаниям Венесуэлы. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала. Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил 18 августа, что в последние месяцы в сутки в США из Венесуэлы экспортируется более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всего объема добываемой в Венесуэле нефти.

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нефть, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, chevron, pdvsa, halliburton