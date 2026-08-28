https://1prime.ru/20260828/venesuela-872790023.html
Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ
Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ - 28.08.2026, ПРАЙМ
Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ
Нефтегазовый гигант Chevron и другие американские энергетические компании приближаются к заключению многомиллиардных сделок по расширению своего присутствия в... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:13+0300
2026-08-28T19:13+0300
2026-08-28T19:31+0300
нефть
венесуэла
сша
вашингтон
дональд трамп
chevron
pdvsa
halliburton
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872790023.jpg?1787934692
ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовый гигант Chevron и другие американские энергетические компании приближаются к заключению многомиллиардных сделок по расширению своего присутствия в Венесуэле, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщало, что Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений. "Chevron и другие энергетические компании США близки к заключению сделок о многомиллиардных инвестициях в нефтяные месторождения Венесуэлы. Chevron также близка к заключению сделки по расширению своей деятельности в стране, что потенциально позволит ей добавить в свой портфель два новых месторождения", - пишет газета со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что у Chevron на данный момент есть три совместных предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, и она является единственным крупным американским предприятием, работающим в стране. Более того, по информации издания, Halliburton, одна из крупнейших американских нефтесервисных компаний, также работает над соглашением о поставках оборудования нефтяным компаниям Венесуэлы. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала. Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил 18 августа, что в последние месяцы в сутки в США из Венесуэлы экспортируется более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всего объема добываемой в Венесуэле нефти.
венесуэла
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, chevron, pdvsa, halliburton
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Chevron, PDVSA, Halliburton
Chevron близок к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле, пишет WSJ
WSJ: Chevron и другие компании США близки к сделкам по расширению присутствия в Венесуэле
ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовый гигант Chevron и другие американские энергетические компании приближаются к заключению многомиллиардных сделок по расширению своего присутствия в Венесуэле, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщало, что Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений.
"Chevron и другие энергетические компании США близки к заключению сделок о многомиллиардных инвестициях в нефтяные месторождения Венесуэлы. Chevron также близка к заключению сделки по расширению своей деятельности в стране, что потенциально позволит ей добавить в свой портфель два новых месторождения", - пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что у Chevron на данный момент есть три совместных предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, и она является единственным крупным американским предприятием, работающим в стране.
Более того, по информации издания, Halliburton, одна из крупнейших американских нефтесервисных компаний, также работает над соглашением о поставках оборудования нефтяным компаниям Венесуэлы.
В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала.
Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил 18 августа, что в последние месяцы в сутки в США из Венесуэлы экспортируется более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всего объема добываемой в Венесуэле нефти.