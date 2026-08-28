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В Нижнем Новгороде запустят производство двигателей для Volga

В Нижнем Новгороде запустят производство двигателей для Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде запустят производство двигателей для Volga

Производство бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для автомобилей Volga планируется запустить в Нижнем Новгороде в 2028 году, говорится в... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:23+0300

2026-08-28T19:23+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Производство бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для автомобилей Volga планируется запустить в Нижнем Новгороде в 2028 году, говорится в материалах к поездке президента России Владимира Путина в Нижний Новгород, которые есть у РИА Новости. "В рамках локализации автомобилей Volga планируется создание на нижегородском заводе двигателей производства бензинового мотора рабочим объемом 2,0 литра и 8-ступенчатой автоматической коробки передач (АКП). Их серийное производство начнется в 2028 году", - говорится в материалах. Ожидается, что по итогам проекта уровень локализации производства двигателей и АКП достигнет 80%. Двигатель на базе передовых международных технологий будет специально адаптирован для автомобилей Volga. В дальнейшем на его основе планируется создать гибридную установку и газовую версию, отмечается в материалах. В процессе освоения его производства планируется организовать в Нижнем Новгороде сборку и испытания, а также производство ключевых компонентов – головки блока цилиндров, блока цилиндров, распределительного вала, коленчатого вала. Кроме того, на предприятиях российских поставщиков будет организован выпуск электронного блока управления, поршневой группы, стартера, генератора, турбокомпрессора, клапанов. Коробка передач будет представлять из себя классический гидротрансформаторный "автомат". В рамках ее локализации планируется организовать производство ключевых компонентов (шестерни, валы, картерная группа и др.), проводить испытания и сборку готовых агрегатов, а также выпускать электронные блоки управления АКП и другие комплектующие на предприятиях российских поставщиков. Уточняется, что в производстве будет использовано высокотехнологичное оборудование с уровнем автоматизации 85%, системой активного контроля качества, технологией машинного зрения и беспилотными транспортными системами для перемещения агрегатов и компонентов между линиями производства. Автомобили Volga выпускаются компанией "Производство легковых автомобилей" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи машин стартовали 19 июня 2026 года. В модельную линейку бренда на сегодняшний день входят три автомобиля: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.

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