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Курс юаня в начале дня снижается до 12,78 рубля
Курс юаня в начале дня снижается до 12,78 рубля - 28.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале дня снижается до 12,78 рубля
Рубль в начале торгов пятницы укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 12,78 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:21+0300
2026-08-28T10:21+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 12,78 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 12,78 рубля.
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рынок, юань, торги, валюта, рубль
Китайский юань, Рынок, юань, Торги, валюта, рубль
Курс юаня в начале дня снижается до 12,78 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал до 12,78 рубля