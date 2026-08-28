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Курс юаня на Мосбирже закрыл торги на отметке в 12,9 рубля
Курс юаня на Мосбирже закрыл торги на отметке в 12,9 рубля - 28.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже закрыл торги на отметке в 12,9 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, как и за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,9 рубля, следует из данных Московской | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:11+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, как и за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек и составил 12,9 рубля. Юань за рабочую неделю вырос на 56 копеек, диапазон колебаний при этом составил 12,35 – 12,95 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже закрыл торги на отметке в 12,9 рубля
Курс юаня по итогам торгов на Московской бирже снизился до 12,9 рубля
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, как и за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек и составил 12,9 рубля.
Юань за рабочую неделю вырос на 56 копеек, диапазон колебаний при этом составил 12,35 – 12,95 рубля.