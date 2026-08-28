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Урок усвоен: страны Персидского залива меняют тактику из-за США, пишут СМИ

Урок усвоен: страны Персидского залива меняют тактику из-за США, пишут СМИ - 28.08.2026, ПРАЙМ

Урок усвоен: страны Персидского залива меняют тактику из-за США, пишут СМИ

Война США и Израиля в Иране, фактически перекрывшая Ормузский пролив, заставила страны Персидского залива вкладывать сотни миллиардов долларов в порты,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:11+0300

2026-08-28T18:11+0300

2026-08-28T18:15+0300

энергетика

мировая экономика

саудовская аравия

персидский залив

ормузский пролив

оаэ

ирак

турция

нефть

катар

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Война США и Израиля в Иране, фактически перекрывшая Ормузский пролив, заставила страны Персидского залива вкладывать сотни миллиардов долларов в порты, трубопроводы и другую инфраструктуру, чтобы снизить зависимость от этого ключевого маршрута, пишет Reuters."Поскольку пролив был практически заблокирован на протяжении большей части последних шести месяцев, наблюдается всплеск инвестиций на миллиарды долларов, поскольку экспортеры энергоносителей из Персидского залива пытаются обеспечить устойчивость своих экономик в условиях серьезного спада", — отметили журналисты.По их словам, конфликт обнажил уязвимость региона, десятилетиями полагавшегося на пролив, через который проходило 20% мировой нефти. Теперь, когда судоходство фактически парализовано, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие монархии ищут альтернативные пути для экспорта энергоресурсов и товаров.Издание подчеркнуло, что Саудовская Аравия ускорила реализацию многомиллиардных планов по расширению мощностей трубопровода к побережью Красного моря, что позволит обходить Ормузский пролив. Дубайская DP World планирует построить два новых контейнерных терминала в Фуджейре, где уже возводится нефтепровод для удвоения мощностей.Также, по информации журналистов, Кувейт обсуждает с Саудовской Аравией и ОАЭ расширение нефтепроводов, а Ирак намерен наращивать экспорт через турецкий Джейхан, сирийский Банияс и иорданскую Акабу. Кроме того, Турция и Саудовская Аравия планируют построить железную дорогу, соединяющую их с Иорданией и Сирией в ближайшие три-четыре года.По данным агентства, Кувейт и Катар могут потерять более 8% ВВП в этом году, рост Саудовской Аравии замедлился до 1,4% с 4,5% в 2025 году."Недавний кризис в Ормузском проливе преподал нам очень важный урок: подобные уязвимости реальны... и они могут возникнуть в любое время и в любом транспортном коридоре", — подытожил внештатный старший научный сотрудник проекта по интеграции Ближнего Востока в рамках программ Атлантического совета Афак Хуссейн.

https://1prime.ru/20260828/katar-872766566.html

саудовская аравия

персидский залив

ормузский пролив

оаэ

ирак

турция

катар

иран

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мировая экономика, саудовская аравия, персидский залив, ормузский пролив, оаэ, ирак, турция, нефть, катар, иран