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Экономия на сотрудниках станет дороже с 1 сентября

Экономия на сотрудниках станет дороже с 1 сентября - 29.08.2026, ПРАЙМ

Экономия на сотрудниках станет дороже с 1 сентября

С 1 сентября вступают в силу поправки к Трудовому кодексу, которые существенно ужесточают правила для работодателей. Как рассказал агентству "Прайм" управляющий | 29.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-29T03:03+0300

2026-08-29T03:03+0300

2026-08-29T03:03+0300

эксклюзив

зарплата

трудовой кодекс

общество

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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября вступают в силу поправки к Трудовому кодексу, которые существенно ужесточают правила для работодателей. Как рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев, теперь премии и оплата сверхурочных перестанут рассматриваться как "бонус" со стороны компании: выплаты по KPI становятся обязательными, а переработки свыше 120 часов будут оплачиваться по двойному тарифу.Главное новшество касается выплаты премий. Если раньше премиальные были зафиксированы в локальных актах как часть системы мотивации, то теперь сотрудник, выполнивший KPI, должен получить их по закону. Лишить премии без официального взыскания больше нельзя. Привычная схема "квартал тяжелый — премии не будет" теперь — прямое нарушение закона."Кроме того, регулярные премии включаются в расчет среднего заработка, а значит, вырастут отпускные и командировочные. По предварительным оценкам, для компании, где премия составляет треть дохода сотрудника, годовой ФОТ может вырасти на 4–7% без какого-либо повышения окладов", - говорит Чихачев.Также, по его словам, сверхурочные станут прогрессивными. Годовой лимит переработок вырос вдвое — до 240 часов, но только при наличии коллективного договора. Оплата за первые 120 часов будет производиться по полуторному тарифу, а со 121-го часа — по двойному.Для бизнеса это значит, что привычные авралы во втором полугодии подорожают в полтора раза. Ритейлу, логистике и сезонному производству стоит посчитать: нанять двух дополнительных сотрудников на пик может быть дешевле, чем оплачивать переработки постоянной команды по двойной ставке.Одновременно с этим компании обязаны закрепить в своих внутренних документах две конкретные даты выплаты зарплаты с интервалом не более 15 дней. Больше никаких "до конца недели". Кроме того, сотрудник получит право сменить банк, подав заявление за 15 дней. Давить на сотрудника, чтобы он остался в корпоративном проекте, теперь нельзя. Для крупного бизнеса это не новость, а вот малому и среднему, где зарплату часто платят "в районе" какого-то числа, придется перестраиваться.Обязательным становится и расчетный листок. Каждая выплата теперь должна сопровождаться детализированным расчетным документом (бумажным или электронным) с расшифровкой всех компенсаций, надбавок и налогов. Общие формулировки запрещены. Отсутствие такого документа у любого сотрудника — готовое основание для штрафа.Что делать бизнесу прямо сейчас. План прост: необходимо пересмотреть положение о премировании, чтобы понять, остаются ли ваши выплаты обязательными. Также нужно пересчитать бюджет отпускных с учетом премий, прикинуть экономику переработок по-новому и, наконец, привести в порядок даты выплат."Часто компании узнают об изменениях от трудовой инспекции, а не от своего HR. Между тем эти поправки — не про бюрократию, а про то, что экономить на людях становится дороже. Государство закрывает щели, и те, кто перестроится сейчас, отделаются парой недель работы юриста. Кто будет ждать — заплатит штрафы, которые выйдут заметно дороже", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20260824/khaminskiy-872587694.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, зарплата, трудовой кодекс, общество