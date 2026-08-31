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Спрос на отдых в Анапе с сентября по октябрь вырос в два раза - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Спрос на отдых в Анапе с сентября по октябрь вырос в два раза
Спрос на отдых в Анапе с сентября по октябрь вырос в два раза - 31.08.2026, ПРАЙМ
Спрос на отдых в Анапе с сентября по октябрь вырос в два раза
Спрос среди российских туристов на отдых в Анапе в период с сентября по октябрь 2026 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:40+0300
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туризм
бизнес
россия
анапа
краснодарский край
санкт-петербург
атор
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на отдых в Анапе в период с сентября по октябрь 2026 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По состоянию на конец августа количество бронирований туров с заездами в сентябре и октябре на курорт почти вдвое превышает прошлогодний показатель", - сказали в АТОР. По их словам, в среднем по рынку примерно половина всех организованных туров в сентябре и октябре приходится на черноморские курорты, при этом вторым крупным сегментом осеннего спроса является санаторный отдых. Согласно данным крупнейших туроператоров о продажах туров и бронированиях отелей без перелета с заездами в сентябре и октябре, в топ-5 самых популярных направлений первой половины осени вошли курорты Краснодарского края, Кавминводы, Санкт-Петербург и Ленобласть, Москва и Подмосковье, а также Калининградская область. "Также в осенний туроператорский топ-10 входят речные круизы, Алтай, Казань, Дагестан, отели и санатории Средней полосы России", - рассказали в ассоциации. Там также отметили, что российские туроператоры не фиксируют роста цен на размещение внутри страны в этом году. Более того, на ряде массовых курортов России отдых стал дешевле, чем год назад. В туроператоре "Алеан" поделились, что на южных курортах все больше туров бронируется за полторы-две недели до поездки. "Глубина бронирования по внутрироссийским направлениям на сентябрь-октябрь 2026 года по сравнению с 2025 годом сократилась примерно на 17%. Средняя глубина на сегодняшний день – 26 дней до заезда", – добавили в компании Pegas Touristik. Отмечается, что к концу августа крупнейшие туроператоры, работающие с внутренним туризмом, реализовали в среднем по рынку около 67% предложений на сентябрь и октябрь.
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туризм, бизнес, россия, анапа, краснодарский край, санкт-петербург, атор, pegas touristik
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АТОР, Pegas Touristik
16:40 31.08.2026
 
Спрос на отдых в Анапе с сентября по октябрь вырос в два раза

АТОР: спрос на отдых в Анапе в период с сентября по октябрь вырос почти вдвое

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на отдых в Анапе в период с сентября по октябрь 2026 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По состоянию на конец августа количество бронирований туров с заездами в сентябре и октябре на курорт почти вдвое превышает прошлогодний показатель", - сказали в АТОР.
По их словам, в среднем по рынку примерно половина всех организованных туров в сентябре и октябре приходится на черноморские курорты, при этом вторым крупным сегментом осеннего спроса является санаторный отдых.
Согласно данным крупнейших туроператоров о продажах туров и бронированиях отелей без перелета с заездами в сентябре и октябре, в топ-5 самых популярных направлений первой половины осени вошли курорты Краснодарского края, Кавминводы, Санкт-Петербург и Ленобласть, Москва и Подмосковье, а также Калининградская область.
"Также в осенний туроператорский топ-10 входят речные круизы, Алтай, Казань, Дагестан, отели и санатории Средней полосы России", - рассказали в ассоциации.
Там также отметили, что российские туроператоры не фиксируют роста цен на размещение внутри страны в этом году. Более того, на ряде массовых курортов России отдых стал дешевле, чем год назад.
В туроператоре "Алеан" поделились, что на южных курортах все больше туров бронируется за полторы-две недели до поездки. "Глубина бронирования по внутрироссийским направлениям на сентябрь-октябрь 2026 года по сравнению с 2025 годом сократилась примерно на 17%. Средняя глубина на сегодняшний день – 26 дней до заезда", – добавили в компании Pegas Touristik.
Отмечается, что к концу августа крупнейшие туроператоры, работающие с внутренним туризмом, реализовали в среднем по рынку около 67% предложений на сентябрь и октябрь.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАНАПАКраснодарский крайСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАТОРPegas Touristik
 
 
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