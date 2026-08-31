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В АТОР рассказали о спросе россиян на долгосрочные визы в Таиланде - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В АТОР рассказали о спросе россиян на долгосрочные визы в Таиланде
В АТОР рассказали о спросе россиян на долгосрочные визы в Таиланде - 31.08.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о спросе россиян на долгосрочные визы в Таиланде
Спрос среди россиян, которые предпочитают проводить зиму в Таиланде, может вырасти на долгосрочные визы из-за сокращения срока безвизового пребывания граждан в... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T22:21+0300
2026-08-31T22:21+0300
туризм
бизнес
россия
таиланд
атор
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спрос среди россиян, которые предпочитают проводить зиму в Таиланде, может вырасти на долгосрочные визы из-за сокращения срока безвизового пребывания граждан в стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). С 15 сентября Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней. Также будет ограничен въезд через сухопутные пункты - не более двух раз в год. При этом въезд через международные аэропорты под это ограничение не попадает. "Сильнее новые правила затронут фрилансеров, удаленщиков и семьи, которые привыкли проводить в Таиланде всю российскую зиму. Эксперты ожидают роста спроса на долгосрочные визы. Одна из наиболее востребованных – DTV (Destination Thailand Visa), которая выдается сроком на пять лет", - говорится в сообщении. В АТОР указывают, что подать заявление на DTV можно только в стране своего гражданства или официального резидентства. При этом оформлять долгосрочные визы рекомендуется самостоятельно и только на основании подлинных документов, не прибегая к услугам "серых помощников", предлагающих в том числе фиктивные контракты. Так, использование поддельных документов может привести к отказу во въезде, вплоть до пожизненного запрета. "Детально изучить условия получения всех типов виз в Таиланд можно на официальном сайте посольства Таиланда в Москве", - заключили в АТОР.
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192
40
192
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туризм, бизнес, россия, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, АТОР
22:21 31.08.2026
 
В АТОР рассказали о спросе россиян на долгосрочные визы в Таиланде

АТОР: россияне, предпочитающие зиму в Таиланде, могут получить долгосрочные визы

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спрос среди россиян, которые предпочитают проводить зиму в Таиланде, может вырасти на долгосрочные визы из-за сокращения срока безвизового пребывания граждан в стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
С 15 сентября Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней. Также будет ограничен въезд через сухопутные пункты - не более двух раз в год. При этом въезд через международные аэропорты под это ограничение не попадает.
"Сильнее новые правила затронут фрилансеров, удаленщиков и семьи, которые привыкли проводить в Таиланде всю российскую зиму. Эксперты ожидают роста спроса на долгосрочные визы. Одна из наиболее востребованных – DTV (Destination Thailand Visa), которая выдается сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
В АТОР указывают, что подать заявление на DTV можно только в стране своего гражданства или официального резидентства.
При этом оформлять долгосрочные визы рекомендуется самостоятельно и только на основании подлинных документов, не прибегая к услугам "серых помощников", предлагающих в том числе фиктивные контракты. Так, использование поддельных документов может привести к отказу во въезде, вплоть до пожизненного запрета.
"Детально изучить условия получения всех типов виз в Таиланд можно на официальном сайте посольства Таиланда в Москве", - заключили в АТОР.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДАТОР
 
 
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